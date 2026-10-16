देश

Delhi News : जंतर-मंतर कुणाचे?

गेली ३३ वर्ष जनतेचे आंदोलन व निदर्शन स्थळ असलेल्या जंतर-मंतरची मान्यता सरकारने १२ ला ऑक्टोबर रोजी केली रद्द.
jantar mantar

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विजय नाईक
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नवी दिल्ली - गेली ३३ वर्ष जनतेचे आंदोलन व निदर्शन स्थळ असलेल्या जंतर-मंतरची मान्यता सरकारने १२ ला ऑक्टोबर रोजी रद्द केली. त्यानंतर, १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी कॅनॉट प्लेसच्या मध्यभागी असलेल्या सेंट्रल पार्कमध्ये तिरंगा फडकाविण्याची घोषणा कॉक्रोच जनता पार्टीने करताच ते ही दोन दिवस बंद राहील, असे नवी दिल्ली महानगर पालिका व दिल्ली पोलिसांनी जाहीर केले.

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