‘लशीच्या मागणीस विलंब का?’ - प्रियांका गांधी

By

नवी दिल्ली - भारत (India) सर्वात मोठा लसउत्पादक (Vaccine Production) देश असूनही लशींची मागणी मोदी सरकारने (Modi Government) जानेवारीत (January) का नोंदवली, या विलंबाला (Delay) जबाबदार कोण अशी सवालांची फैरी झाडून कॉंग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी केंद्राला लक्ष्य केले आहे. (Why delay the demand for vaccines Priyanka Gandhi)

सत्ताधाऱ्यांवर निष्क्रियतेचा आरोप करताना कॉंग्रेसने राज्यशाखांना मदत कार्य राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. तर कोरोना काळातील या मदतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती गट सोनिया यांनी नेमला आहे. यात पक्षाचे विविध नेते, पदाधिकारी आहेत. या कृती गटाची औपचारिक घोषणा झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कृती गटाच्या सदस्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी ट्विट केले.

त्यांनी सांगितले की, भारत सर्वांत मोठा लस उत्पादक देश आहे. भाजप सरकारने १२ एप्रिलला लसीकरण उत्सव साजरा केला पण लस उपलब्धतेची कोणतीही व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे लसीकरणात ८२ टक्क्यांची घट झाली आहे.

हेही वाचा: 'प्रिय मोदीजी', 12 विरोधी पक्षांचे पंतप्रधानांना पत्र; मांडले 8 मुद्दे

घरोघरी लस पोचवणे गरजेचे

मोदींनी लस उत्पादक कंपन्यांमध्ये जाऊन फोटो काढून घेतले. परंतु, पहिली मागणी जानेवारी २०२१ मध्ये का नोंदविली. अमेरिका आणि इतर देशांनी भारतीय कंपन्यांकडे बऱ्याच दिवसांपूर्वी मागणी नोंदविली होती. याची जबाबदारी कोण घेईल. घरोघरी लस पोहचत नाही तोपर्यंत कोरोनाशी लढाई अशक्य आहे.