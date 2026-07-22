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NEET वादावरून धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा का घेतला जात नाही?; मोदी सरकारच्या भूमिकेची Inside Story... 8 प्रमुख कारणे

Eight Key Reasons Behind the Decision Not to Accept Dharmendra Pradhan Resignation : धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा सरकारने का स्वीकारला नाही, यामागील आठ प्रमुख राजकीय आणि प्रशासकीय कारणांचा सविस्तर आढावा
Why Dharmendra Pradhan's Resignation Was Not Accepted: 8 Key Reasons

Why Dharmendra Pradhan's Resignation Was Not Accepted: 8 Key Reasons

esakal

Sandip Kapde
Updated on

NEET परीक्षा गैरव्यवहार आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गेल्या २३ दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर मंतर वर आंदोलन सुरू आहे. देशभरात संतापाची लाट आहे. तरी देखील धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा का होत नाही, असा प्रश्न अनेकांन पडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अशी कोणती नाईलाज आहे, मोदी सरकारच्या भूमिकेचे Inside Story काय हे जाणून घेऊया...

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