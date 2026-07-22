NEET वादावरून धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा का घेतला जात नाही?; मोदी सरकारच्या भूमिकेची Inside Story... 8 प्रमुख कारणे

NEET परीक्षा गैरव्यवहार आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गेल्या २३ दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर मंतर वर आंदोलन सुरू आहे. देशभरात संतापाची लाट आहे. तरी देखील धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा का होत नाही, असा प्रश्न अनेकांन पडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अशी कोणती नाईलाज आहे, मोदी सरकारच्या भूमिकेचे Inside Story काय हे जाणून घेऊया....भारताच्या राजकारणाला नैतिक जबाबदारीच्या परंपरेचा मोठा इतिहासकेंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, या मागणीकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष केले करत आहे. उलट त्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामागे अनेक राजकीय आणि संघटनात्मक कारणे आहेत.भारताच्या राजकारणाला नैतिक जबाबदारीच्या परंपरेचा मोठा इतिहास आहे. टी. टी. कृष्णमाचारी, ए. राजा, दयानिधी मारन, बी. एस. येडियुरप्पा, अशोक चव्हाण, नितीश कुमार आणि माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांसारख्या नेत्यांनी विविध आरोप किंवा घटनांनंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले होते. विशेषतः रेल्वे अपघातानंतर लाल बहादूर शास्त्री यांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता..भाजपची भूमिका वेगळीमात्र भाजपची भूमिका वेगळी दिसते. २०१५ मध्ये तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यावर ललित मोदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतरही त्यांचे राजीनामे घेण्यात आले नव्हते. धर्मेंद्र प्रधान हे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचे नेते मानले जातात. ते माजी केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान यांचे पुत्र असून विद्यार्थी परिषद, संघ आणि भाजप संघटनेत त्यांनी दीर्घकाळ काम केले आहे. ओडिशामध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढवण्यात आणि २०२४ मधील पक्षाच्या ऐतिहासिक विजयात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती..याशिवाय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यशस्वीपणे राबवणे, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विविध राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाचे प्रभारी म्हणून काम करणे यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा त्यांच्यावर विशेष विश्वास आहे.धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा का घेतला जात नाही? ८ प्रमुख कारणे1. मोदी सरकारची राजीनामा देण्याची परंपरा मर्यादितकेंद्रातील मोदी सरकारमध्ये मोठे राजकीय वाद किंवा आरोप झाले तरी मंत्र्यांचे राजीनामे तात्काळ घेतले जात नाहीत. सरकार सहसा चौकशी आणि प्रशासकीय कारवाईला प्राधान्य देते.2. राजीनामा म्हणजे सरकारची चूक मान्य केल्याचा संदेशधर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारल्यास NEET परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिल्यासारखा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे विरोधकांना मोठा राजकीय मुद्दा मिळेल आणि राहुल गांधींसह इंडिया आघाडी याचा नैतिक विजय म्हणून प्रचार करू शकते..NEET Protest: ‘मार खाऊ... पण शिक्षणासाठी लढा देऊ! ’दिल्लीतील आंदोलनाचे राज्यात पडसाद; विद्यार्थ्यांची विविध ठिकाणी निदर्शने.3. विरोधकांना मोठा राजकीय फायदा होण्याची भीतीराजीनामा झाल्यास विरोधी पक्ष हा मुद्दा संसद, निवडणुका आणि जनआंदोलनांमध्ये अधिक आक्रमकपणे मांडू शकतात. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळण्याची शक्यता निर्माण होते.4. आंदोलनांना अधिक बळ मिळण्याची शक्यताराजीनामा दिल्यास विद्यार्थी संघटना आणि विरोधकांच्या आंदोलनांना अधिक बळ मिळू शकते. तसेच भविष्यात प्रत्येक मोठ्या आंदोलनानंतर संबंधित मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याचा पायंडा पडू शकतो.5. पंतप्रधान कार्यालयाशी (PMO) असलेले निकटचे संबंधधर्मेंद्र प्रधान हे सरकारमधील विश्वासू आणि महत्त्वाचे मंत्री मानले जातात. अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या असल्याने त्यांच्यावर नेतृत्वाचा विश्वास असल्याचे मानले जाते..6. राजीनाम्याऐवजी चौकशी आणि सुधारणा यावर भरसरकारने CBI चौकशी, आवश्यक तेथे पुनर्परीक्षा (Re-Exam) आणि NTA मध्ये सुधारणा तसेच संगणकाधारित परीक्षा (CBT) प्रणालीसारख्या उपाययोजनांवर भर दिला आहे. त्यामुळे राजीनाम्याऐवजी सुधारणा करण्याची भूमिका दिसून येते.7. स्पष्ट बहुमतामुळे राजकीय दबाव मर्यादितकाँग्रेस, विद्यार्थी संघटना आणि इतर विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले असले, तरी केंद्र सरकारकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्याने हा दबाव सरकारला तातडीने निर्णय बदलण्यास भाग पाडणारा ठरलेला नाही.8. सरकारची व्यापक राजकीय रणनीतीधर्मेंद्र प्रधान यांना पदावर कायम ठेवण्याचा निर्णय हा केवळ एका मंत्र्याचे संरक्षण करण्यापुरता मर्यादित नसून सरकारची प्रतिमा टिकवणे, विरोधकांना राजकीय लाभ मिळू न देणे, आंदोलनांना अधिक तीव्र होण्यापासून रोखणे आणि संकटाचा सामना सुधारणा व चौकशीच्या माध्यमातून करण्याच्या व्यापक रणनीतीचा भाग असल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक मानतात..NEET Exam Vijay Thalapathy : भविष्यात 'नीट' परीक्षा होणार नाही? विजय थलपतींनी मांडला तामिळनाडू पॅटर्न; 'वैद्यकीय शिक्षणाचे अधिकार राज्यांना द्या'.NEET Protest: NEET पेपरफुटीवर राहुल गांधींचे मोदींच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन; राहुल-प्रियांका गांधी ताब्यात.NEET Paper Leak Protest: नीट पेपरफुटीविरोधात पुण्यात युवक काँग्रेसचा मुसळधार पावसात मोहोळ यांच्या कार्यालयावर अचानक मोर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.