Crime News: टीव्ही पाहताना चुकून चॅनेल बदललं; पत्नीला संताप अनावर, विळा उचलला अन्... पतीसोबत धक्कादायक कृत्य घडलं

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमधील छोला मंदिर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कौटुंबिक वादाचे एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. टीव्ही चॅनल बदलण्यासारख्या क्षुल्लक गोष्टीवरून पती-पत्नीमधील वाद विकोपाला गेला आणि पत्नीने पतीवर कोयत्याने हल्ला करून त्याला जखमी केले. पतीच्या डोक्याला आणि गालाला गंभीर दुखापत झाली. जेव्हा जखमी पती तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेला, तेव्हा पत्नीने त्याच्यावर जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला..चोळ मंदिर पोलिसांच्या माहितीनुसार, विदिशा येथील रहिवासी असलेला ३२ वर्षीय राकेश अहिरवार हा त्याची पत्नी राममणी अहिरवार हिच्यासोबत भोपाळ महानगरपालिका कॉलनीत राहतो आणि मजूर म्हणून काम करतो. पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत राकेशने म्हटले आहे की, त्याची पत्नी पैशांवरून त्याच्याशी वारंवार वाद घालत असे. ही घटना ३१ जुलै रोजी रात्री १०:३० च्या सुमारास घडली. .Satara Crime: फलटणमध्ये संशयास्पद मृत्यूने खळबळ! माळरानावर ३८ वर्षीय युवकाचा मृतदेह आढळला; शरीरावर किरकोळ जखमा.राकेशच्या म्हणण्यानुसार, तो रात्रीच्या जेवणानंतर टीव्ही पाहत होता आणि नशेत होता. त्याच्याकडून चुकून रिमोट कंट्रोलवरील एक बटण दाबले गेले आणि चॅनल बदलला. यामुळे त्याची पत्नी संतापली आणि म्हणाली की यामुळे टीव्हीचे नुकसान होईल. जेव्हा राकेशने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्या दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. या वादाचे रूपांतर लवकरच शाब्दिक शिवीगाळ आणि शारीरिक हिंसाचारात झाले..राकेशचा आरोप आहे की, भांडणादरम्यान त्याची पत्नी राममणीने जवळच असलेला विळा उचलून त्याच्या डोक्यावर आणि गालावर हल्ला केला. तो जखमी झाला आणि रक्त वाहत होते. गोंधळाचा आवाज ऐकून घरमालक तिथे आला आणि त्याने मध्यस्थी केली. राकेशने सांगितले की, जेव्हा त्याने तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याचा प्रस्ताव ठेवला, तेव्हा त्याच्या पत्नीने त्याला धमकी दिली. त्यानंतर त्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली..Jalgaon Crime News: झोपलेल्या दोन लेकरांवर बापाचा कुऱ्हाडीने वार, १३ वर्षीय मुलीचा जागीच अंत, मुलाची मृत्यूशी झुंज.चोळ मंदिर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी सरस्वती तिवारी यांनी सांगितले की, पती-पत्नीमध्ये आधीपासूनच कौटुंबिक वाद सुरू होता. घटनेच्या वेळी पती दारूच्या नशेत होता आणि त्यांच्यात वाद होऊन झटापट झाली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, पत्नीने स्वसंरक्षणासाठी पतीवर कोयत्याने हल्ला केला, ज्यात तो गालावर जखमी झाला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. दोन्ही पक्षांचे जबाब नोंदवले जात असून, तपासानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.