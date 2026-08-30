Abhijeet Dipke: विजेता दहिया यांची CJPमध्ये एन्ट्री होणार? अभिजीत दिपकेंनी दिलं मोठं उत्तर; स्पष्ट केली भूमिका

जंतर मंतर येथील लाठीचार्ज दरम्यान बर्गर खाण्यावरून झालेल्या वादानंतर विजेता दहिया यांना प्रवक्तेपदावरून हटवण्यात आले होते. आता अभिजीत दीपके यांनी सीजेपीमध्ये परतण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला आहे. जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी विजेता दहिया यांच्या पक्षांतरावर प्रतिक्रिया दिली आहे. .अभिजीत दीपके म्हणाले की, दहिया यांच्या सरन्यायाधीश पक्षात परतण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र ज्या घटनेमुळे त्यांना पदावरून हटवण्यात आले, ती घटना असंवेदनशील होती, हेही त्यांनी मान्य केले. नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलकांवर लाठीचार्ज होत असताना दहिया एका प्रसिद्ध फास्ट-फूड आउटलेटमध्ये दिसले होते, असा आरोप समोर आल्यानंतर त्यांना कॉकरोच जनता पक्षाच्या प्रवक्तेपदावरून हटवण्यात आले..CJPचे संस्थापक काही संत नाहीत...; अभिजीत दिपके-सौरभ दासांबद्दल सोनम वांगचुकांचा मोठा दावा, काय म्हणाले?.अभिजीत दीपके यांनी दहिया यांचे वर्णन एक चांगला माणूस असे केले. ते म्हणाले की, "आम्ही यावर विचार करू, पण त्या दिवशी जे घडले ते थोडे असंवेदनशील होते. तो खरंच खूप चांगला माणूस आहे, पण वेळ योग्य नव्हती आणि हे घडायला नको होते. दीपकेंनी जंतर मंतर आंदोलनाचा चेहरा असलेल्या सोनम वांगचुकबद्दलही उघडपणे भाष्य केले. ते म्हणाले की, आंदोलन संपल्यानंतरही आम्ही त्याच्याबद्दल बोललो. लोक म्हणतात की मी त्याला उपोषणासाठी प्रवृत्त केले. तो एक शास्त्रज्ञ आहे, मी त्याला कसे काय प्रवृत्त करू शकेन? तो हुशार आहे, तो त्याचा स्वतःचा निर्णय होता..अभिजीत दीपके म्हणाले, "मी त्यांना संपूर्ण वेळ उपवास सोडायला सांगत होतो. तुम्ही माझ्यावर उपवास सोडण्यासाठी का दबाव टाकत आहात?' ते या चळवळीचा चेहरा होते. त्यांच्याशिवाय ही चळवळ इतकी मोठी झाली नसती. आपला जीव धोक्यात घालून त्यांनी देशात जागरूकता निर्माण केली. आज, सरन्यायाधीश आणि सोनम वांगचुक यांच्यामुळे ही चळवळ निश्चितच अधिक वाढली आहे. जेव्हा ते सोनम सरांना घेऊन गेले, तेव्हा त्यांनी त्यांना भेटू दिले नाही. एक प्रकारे, त्यांचे अपहरणच झाले होते. .Officer Reshuffle: मोठा प्रशासकीय फेरबदल! ५६ बीएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, अनेक जिल्ह्यांमध्ये नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती.कॉकरोच जनता पक्षातून काढून टाकल्यानंतर या घटनेसाठी आपल्याला बळीचा बकरा बनवण्यात आले, असे दहिया म्हणाले होते. आपल्या बडतर्फीमुळे मन खिन्न झाल्याचे या माजी सरन्यायाधीश प्रवक्त्याने सांगितले. पोलीस कारवाईच्या भीतीने आपण गेल्या दोन रात्री आंदोलनस्थळीच घालवल्याचेही त्यांनी सांगितले. मी त्या प्रचाराचे सक्रियपणे खंडन करत असतानाच, मला एक फोन आला की माझ्या सहकाऱ्यांनी मला बळीचा बकरा बनवले आहे. त्यामुळेच मला वाईट वाटले," असे दहिया म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.