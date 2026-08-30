देश

Abhijeet Dipke: विजेता दहिया यांची CJPमध्ये एन्ट्री होणार? अभिजीत दिपकेंनी दिलं मोठं उत्तर; स्पष्ट केली भूमिका

Abhijeet Dipke on Vijeta Dahiya Return: जंतर मंतरवर आंदोलकांवर लाठीचार्ज होत असताना विजेता दहिया एका फास्ट-फूड आउटलेटमध्ये दिसल्याने अभिजीत दीपके यांनी त्यांना प्रवक्तेपदावरून हटवले होते.
Abhijeet Dipke on Vijeta Dahiya Return

Abhijeet Dipke on Vijeta Dahiya Return

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जंतर मंतर येथील लाठीचार्ज दरम्यान बर्गर खाण्यावरून झालेल्या वादानंतर विजेता दहिया यांना प्रवक्तेपदावरून हटवण्यात आले होते. आता अभिजीत दीपके यांनी सीजेपीमध्ये परतण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला आहे. जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी विजेता दहिया यांच्या पक्षांतरावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

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