Crime: तरुणीने लग्नाचा प्रस्ताव नाकारला; युवकाने रागातून एचआयव्हीचं इंजेक्शन टोचलं, घाबरलेल्या मुलीचं भयंकर कृत्य

हैदराबादच्या पोचरम परिसरात एक दुःखद घटना घडली आहे. एका २४ वर्षीय तरुणीने तिच्या आजीच्या घरी आत्महत्या केली. एका तरुणाने तिला जबरदस्तीने इंजेक्शन दिल्याच्या घटनेनंतर सुमारे महिनाभराने ही घटना घडली. आरोपी जन्मापासून एचआयव्ही-पॉझिटिव्ह होता. ११ मार्च रोजी तो त्या तरुणीच्या घरी आला आणि तिने लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने संतापून त्याने जबरदस्तीने स्वतःच्या रक्ताने भरलेली सिरिंज तिच्या शरीरात टोचली. यानंतर तिने धक्कादायक निर्णय घेतला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर ती महिला एचआयव्ही पॉझिटिव्ह झाली होती की नाही, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्या महिलेने एक चिठ्ठी मागे ठेवली होती. ज्यात तिने लिहिले होते की आरोपीने तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले आहे. घटनेनंतर सोशल मीडियावर तिच्याबद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या नकारात्मक बातम्यांमुळे ती खूप व्यथित झाली होती. तिने आपल्या आई-वडिलांची माफीही मागितली..मुलीचे आईवडील आणि आजी फुलांचा व्यवसाय करतात. घटनेच्या वेळी ते घरी नव्हते. सकाळी सुमारे १० वाजता आजी घरी परतल्यावर ही घटना उघडकीस आली. पोलिसांनी सांगितले की, कुटुंबीयांच्या जबाबाच्या आधारे, आरोपीवर आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करता येईल का, याचा तपास सुरू आहे. तपासात असेही उघड झाले आहे की, आरोपी एका आयटी कंपनीत वाहतूक पर्यवेक्षक म्हणून काम करत होता..घटनेच्या दिवशी, तो त्या महिलेच्या घरात जबरदस्तीने घुसला आणि संधी मिळताच तिच्यावर हल्ला केला. तिला इंजेक्शन दिल्यानंतर त्याने तिच्या रक्तात एचआयव्ही असल्याचे सांगून तो निघून गेला. सुरुवातीला त्या महिलेने या घटनेबद्दल कोणालाही सांगितले नाही, पण दुसऱ्या दिवशी तिला ताप आणि अंगदुखीचा त्रास होऊ लागला. तिच्या कुटुंबीयांनी तिला डॉक्टरांकडे नेले. .डॉक्टरांनी तिची तपासणी केली असता त्यांच्या लक्षात आले की तिच्या हातावर एक निशाणी आहे. विचारल्यावर, त्या महिलेने संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. आता हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले असून, पोलीस प्रत्येक पैलूचा तपास करत आहेत. आरोपीवर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.