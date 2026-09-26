NEET 2026: 'स्लो लर्नर' ते ऑल इंडिया रँक 1; सोडवले 10 हजारांपेक्षा जास्त MCQ! पाहा NEET PG टॉपरची भन्नाट यशोगाथा...

NEET PG 2026 Topper Study Strategy: वैद्यकीय क्षेत्रातील अत्यंत कठीण मानल्या जाणाऱ्या 'NEET PG 2026' या पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेत डॉ. मोनिश कान्ना R यांनी ऑल इंडिया रँक 1 (AIR 1) मिळवून देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. 720 पैकी तब्बल 641 गुण मिळवत त्यांनी हे ऐतिहासिक यश संपादन केले.एक संथ शिकणारा (Slow Learner) विद्यार्थी ते थेट ऑल इंडिया टॉपर असा त्यांचा हा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात अपयश, तणाव आणि थकवा (Burnout) येऊनही त्यांनी पुन्हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उडी घेत देश पातळीवर अव्वल स्थान मिळवले..10,000 पेक्षा जास्त MCQsचा सरावडॉ. मोनिश यांच्या यशाचे सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे त्यांनी केलेला प्रचंड सराव. आपल्या अभ्यासाच्या संपूर्ण कालावधीत त्यांनी-तब्बल 10,425 पेक्षा जास्त MCQs सोडवले.445 वेळा लीडरबोर्ड परीक्षा दिल्या, ज्यापैकी 85 वेळा त्यांनी पहिला क्रमांक पटकावला.दररोज 100 MCQs सोडवण्याचा त्यांचा नियम होता.मिस्टेक नोटबुक (Mistake Notebook): चुकलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे विश्लेषण करून ते एका वेगळ्या वहीत नोंदी ठेवत असत आणि परीक्षेआधी या चुकांवर विशेष लक्ष देत असत..Martyr Wife Success Story: १८ वर्षांपूर्वी पती गमावला; आज त्याच वर्दीत देशसेवेची जबाबदारी, वीरपत्नी कल्पना पवारांचा संघर्षमय अन् प्रेरणादायी प्रवास...वर्कबुकची 4 ते 5 वेळा रिव्हिजनइंटर्नशिपदरम्यान फक्त MCQ सोडवून यश मिळणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर, मोनिश यांनी सर्व 19 विषयांच्या अभ्यासासाठी एक शिस्तबद्ध पद्धत आखली.त्यांनी आपल्या अभ्यासाच्या नोट्स आणि वर्कबुक्सचे 4 ते 5 वेळा रिव्हिजन केले.प्रत्येक रिव्हिजनच्या वेळी कठीण वाटणाऱ्या घटकांना हायलाईट करून त्यावर अधिक भर दिला.समजून घेण्यावर भर: वेळेच्या मर्यादेत फक्त पाने उलटण्यापेक्षा संकल्पना समजून घेण्यावर त्यांनी सुरुवातीला भर दिला आणि परीक्षेच्या काही दिवस आधी वेळेचे नियोजन शिकले..अपयशाचा झटका, बर्नआऊट आणि जोरदार पुनरागमनअभ्यासाच्या प्रवासात एका मॉक टेस्टच्या अत्यंत निराशाजनक निकालामुळे डॉ. मोनिश यांना प्रचंड मानसिक ताण आला आणि ते 3 ते 4 आठवडे पूर्णपणे अभ्यासापासून दूर गेले (Burnout).पण, खचून न जाता त्यांनी परिस्थिती स्वीकारली-- अभ्यासिका (Library) जॉईन करून अभ्यासाचे वातावरण तयार केले.- पुरेशी झोप, फिरणे आणि ध्यानाची (Meditation) मदत घेऊन मानसिक आरोग्य सुधारले.- पालकांच्या आणि मार्गदर्शकांच्या पाठिंब्यामुळे ते पुन्हा पूर्ण ताकदीने अभ्यासाला लागले.- परीक्षेच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांत तीव्रतेने अभ्यास केला, तर शेवटच्या काही दिवसांत डोक्यावर ताण न घेता विश्रांती आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे संक्षिप्त रिव्हिजन केले..NEET PG ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. मोनिश यांचा सल्लाएकाच विश्वसनीय स्त्रोतावर विश्वास ठेवा: अभ्यासाचे साहित्य वारंवार बदलू नका, एकाच स्त्रोताची वारंवार उजळणी करा.चुकलेले प्रश्न सुधारण्यावर भर द्या: दररोज प्रश्नांचा सराव करा आणि जिथे चुका होतात ते घटक लगेच पक्के करा.कमबॅक करण्याची क्षमता ठेवा: दररोजचा दिवस सारखा नसतो, अपयशातून जितक्या लवकर बाहेर पडाल तितके यशाच्या जवळ जाल..Teacher Success Story: सकाळी नोकरी, घरी संसार अन् हातात पुस्तक; सुप्रियांच्या जिद्दीने शिक्षकपदाचे स्वप्न केले साकार, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.