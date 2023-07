Government Schemes : कोर्समध्ये एआय मूलभूत तत्त्वे, एआय ऍप्लिकेशन्स आणि एआय एथिक्स समाविष्ट आहेत. मागील अनुभवाची पर्वा न करता AI बद्दल अधिक जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा कोर्स डिझाइन केला आहे.

भारत सरकारने आपल्या India 2.0 कार्यक्रमाचा भाग म्हणून एक नवीन मोफत AI प्रशिक्षण अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. हा कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ला समर्पित आहे आणि स्किल इंडिया आणि GUVI ने विकसित केला आहे. (Government Schemes : Government of India is giving AI Training for free, available in 9 different languages; know everything)

हा कोर्स नॅशनल काँन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग (NCVET) आणि IIT मद्रास द्वारे मान्यताप्राप्त आहे. कोर्समध्ये एआय मूलभूत तत्त्वे,AI ऍप्लिकेशन्स आणि एआय एथिक्स समाविष्ट आहेत. मागील अनुभवाची पर्वा न करता AI बद्दल अधिक जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा कोर्स डिझाइन केला आहे. (Artificial Intelligence)

अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध

GUVI ही एक अग्रगण्य एड-टेक कंपनी आहे जी वैयक्तिकृत शिक्षण उपाय प्रदान करते. कंपनीची स्थापना आयआयटी-मद्रास आणि आयआयएम-अहमदाबाद यांनी केली आहे आणि विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये तांत्रिक कौशल्ये शिकवण्यावर भर देते. GUVI ऑनलाइन शिक्षण, अपस्किलिंग आणि भरतीच्या संधींची विस्तृत श्रेणी देते.

भारतात शिक्षण अधिक सुलभ आणि परवडणारे बनवणे हे GUVI चे ध्येय आहे. कंपनीचा असा विश्वास आहे की पार्श्वभूमी काहीही असो, प्रत्येकाला शिकण्याचा अधिकार आहे. GUVI विद्यार्थ्यांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यास आणि चांगले भविष्य घडविण्यात मदत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. (Government Courses)

अभ्यासक्रम 9 भाषांमध्ये आहे

GUVI ने एक नवीन मोफत AI प्रोग्रामिंग कोर्स सुरू केला आहे, जो नऊ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. GUVI च्या अधिकृत वेबसाइटवर साइन अप करून हा कोर्स घेतला जाऊ शकतो. साइन अप करताना, तुम्हाला पूर्वीचा कोडिंग अनुभव असल्यास विचारले जाईल. तुम्हाला कोणताही अनुभव नसला तरीही तुम्ही कोर्समध्ये सहभागी होऊ शकता.

या अभ्यासक्रमाच्या शुभारंभाच्या वेळी मंत्री प्रधान यांनी भारतीय भाषांमध्ये तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या गरजेवर भर दिला. तंत्रज्ञान शिक्षणातील भाषेतील अडथळे दूर करणे महत्त्वाचे असून देशातील तरुणांचे विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने हा अभ्यासक्रम महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इंडिया 2.0 कार्यक्रमासाठी, सरकारने निर्णय घेतला आहे की एआय ऑनलाइन आणि विनामूल्य प्रदान केले जाईल, ज्यामुळे देशभरातील नवीनतम तंत्रज्ञानाचा विस्तार वाढेल. कार्यक्रमाची गुणवत्ता आणि प्रासंगिकता NCVET आणि IIT मद्रास द्वारे सत्यापित केली जाते.