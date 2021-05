ICMAI CMA 2021: परीक्षा फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख आता 30 मे

सोलापूर : इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट्‌स (Institute of Cost and Management Accountants of India : ICMAI) ने सीएमए परीक्षा 2021 (CMA Exam 2021) साठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 मेपर्यंत वाढविली आहे. त्याअंतर्गत फाउंडेशन, इंटरमीजिएट आणि अंतिम अभ्यासक्रमांसाठी घेण्यात येणाऱ्या सीएमए 2021 परीक्षेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी आता संस्थेच्या अधिकृत वेबसाइट icmai.in वर नोंदणी करू शकतात. उमेदवार विलंब शुल्काशिवाय 30 मे 2021 पर्यंत अर्ज करू शकतात. (ICMAI CMA 2021: The last date for filling up the examination form is now 30th May)

हेही वाचा: IIITs व IIScमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जेएएम नोंदणीची वाढली मुदत

आयसीएमएआय वेबसाइटवरील अधिकृत अधिसूचनेमध्ये असे लिहिले आहे की, "कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे उद्‌भवणारी परिस्थिती लक्षात घेता फाउंडेशन, इंटरमिजिएट आणि अंतिम अभ्यासक्रमांसाठी ऑनलाइन परीक्षा अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार उमेदवार विलंब शुल्काशिवाय 30 मे 2021 पर्यंत फॉर्म सबमिट करू शकतात. उमेदवार खाली दिलेल्या टप्प्यांचे अनुसरण करून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

हेही वाचा: ATMA 2021 सेशनसाठी फी जमा करण्याची उद्या शेवटची तारीख !

असा करा ऑनलाईन अर्ज

सीएमए परीक्षा 2021 साठी ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी सर्वप्रथम आयसीएमएआयची अधिकृत साइट icmai.in वर भेट द्या. यानंतर होम पेजवर उपलब्ध असलेल्या परीक्षा लिंकवर क्‍लिक करा. यानंतर नवीन पेज उघडेल, जिथे उमेदवारांना ऑनलाइन परीक्षा अर्जावर क्‍लिक करावे लागेल. यानंतर तपशील भरा आणि सबमिट करा. पुढील डाउनलोड करण्यासाठी पेज डाउनलोड करा आणि त्याची हार्ड कॉपी ठेवा.

संस्थेतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार फाउंडेशनची परीक्षा 23 जुलै 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर इंटरमीजिएट आणि अंतिम कोर्स परीक्षा 26 जुलैपासून सुरू होईल आणि 2 ऑगस्ट 2021 रोजी संपेल. याशिवाय परीक्षेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी उमेदवार अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.