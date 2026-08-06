Post Recruitment 2026: भारतीय टपाल विभागात नोकरीची संधी! महिन्याला ६३ हजारांपर्यंत पगार; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

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India Post Staff Car Driver Recruitment: Class 10 Pass Govt Job For Central Employees

India Post Staff Car Driver Recruitment: Class 10 Pass Govt Job For Central Employees

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Post Office Hiring 2026: भारतीय टपाल विभागाने (India Post) मेल मोटर सर्व्हिस (MMS), बेंगळुरू अंतर्गत 'स्टाफ कार ड्रायव्हर' (साधारण ग्रेड) या पदांच्या ११ जागांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीसाठी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून प्रतिनियुक्ती (Deputation/Absorption) तत्त्वावर या नेमणुका केल्या जाणार आहेत.

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