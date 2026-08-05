Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!

Nursing Career Guide: १२ वी नंतर करिअरचा कोणता मार्ग निवडावा असा प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांना पडतो. वैद्यकीय क्षेत्रात फक्त एमबीबीएस किंवा बीडीएस नाही, तर 'नर्सिंग' हा देखील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि रोजगाराच्या संधींनी समृद्ध असा पर्याय आहे. आजच्या काळात नर्सिंग हे फक्त एक काम न राहता उत्तम भविष्याची संधी देणारे क्षेत्र बनले आहे.देशातील सर्व नर्सिंग शिक्षण आणि नियमावलीची जबाबदारी इंडियन नर्सिंग कौन्सिल (INC) कडे असते, जे केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते..नर्सिंगमधील प्रमुख कोर्सेस आणि पात्रताभारतात नर्स बनण्यासाठी प्रामुख्याने खालील कोर्सेस उपलब्ध आहेत-एएनएम (Auxiliary Nursing & Midwifery):हा कमी कालावधीचा डिप्लोमा कोर्स आहे. यामध्ये प्रामुख्याने माता-बाल आरोग्य, लसीकरण आणि ग्रामीण आरोग्य सेवांवर भर दिला जातो.पात्रता: कोणत्याही शाखेतून (Arts, Commerce, Science) १२ वी पास.जीएनएम (General Nursing & Midwifery):हा ३ वर्षांचा विस्तृत डिप्लोमा कोर्स असून यानंतर इंटर्नशिप करावी लागते.पात्रता: सायन्स शाखेतून ५०% गुणांसह १२ वी पास..Engineering CAP Result: इंजिनिअरिंग प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर; १६ हजार विद्यार्थ्यांना पहिल्याच पसंतीचे कॉलेज! जाणून घ्या महत्त्वाच्या पायऱ्या.बीएससी नर्सिंग (B.Sc. Nursing):हा ४ वर्षांचा पदवी (Degree) कोर्स असून यानंतरही इंटर्नशिप अनिवार्य असते.पात्रता: १२ वी सायन्स (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इंग्रजी) मध्ये किमान ४५% गुण आवश्यक.वयोमर्यादा: सर्व कोर्सेससाठी वयाची अट १७ ते ३५ वर्षे दरम्यान असावी लागते.प्रवेश प्रक्रिया आणि नामांकित संस्थाप्रवेश परीक्षा: केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व रुग्णालयांमध्ये आणि संस्थांमध्ये नीट (NEET) द्वारे प्रवेश दिला जातो. तर राज्य सरकार आणि खाजगी कॉलेजेस स्वतःच्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतात.देशातील प्रमुख संस्था: एम्स दिल्ली (AIIMS Delhi), सीएमसी वेल्लोर (CMC Vellore), बीएचयू (BHU), आणि पीजीआयएमईआर चंदीगड (PGIMER Chandigarh) यांसारख्या संस्था नर्सिंग शिक्षणासाठी सर्वोत्तम मानल्या जातात..आवश्यक कौशल्ये आणि भविष्यातील संधीनर्सिंग क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी पेशंट बरोबर चांगला संवाद (Communication), सहानुभूती (Empathy), धैर्य आणि वेळेवर निर्णय घेण्याची क्षमता (Leadership) हे गुण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.स्पर्धा कमी, संधी जास्त: इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत या क्षेत्रात अर्जदारांची संख्या कमी असल्याने नोकरी मिळण्याची शक्यता अधिक असते.उच्च शिक्षण: बीएससी नर्सिंगनंतर एमएससी (M.Sc. Nursing) आणि पीएचडी करून अध्यापन (Teaching) किंवा संशोधन क्षेत्रातही जाता येते..पगार आणि उत्पन्ननर्सिंगमधील पगार हा नोकरीचे ठिकाण आणि संस्थेवर अवलंबून असतो-केंद्र सरकारचे दवाखाने: सुरुवातीचा पगार सुमारे ८०,००० रुपये प्रतिमहिना असतो.राज्य सरकारचे दवाखाने : भत्त्यांनुसार पगार केंद्र सरकारपेक्षा काहीसा कमी असतो.खाजगी दवाखाने: सुरुवातीला २५,००० ते ३०,००० रुपये प्रतिमहिना पगार मिळतो, जो अनुभवानुसार वाढतो..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.