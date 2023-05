Paid Leaves

By

मुंबई : बहुतेक लोक शिक्षण पूर्ण करून नोकरी करतात. अशा परिस्थितीत आपला दिवसाचा बराच वेळ फक्त ऑफिसमध्येच जातो. आठवड्यातून १ किंवा २ दिवस सुट्टी मिळते जी आपण वैयक्तिक काम हाताळण्यासाठी वापरतो.

याच कारणामुळे आपल्याला काम करताना रजा मिळत नाही, असे अनेकांना वाटते. असा विचार करणे चुकीचे आहे कारण आपण काही नोकर्‍या करू शकता ज्यामुळे आपल्याला पैसे आणि भरपूर सुट्ट्या मिळतील. (jobs which gives you maximum holidays)

सुप्रीम कोर्टात १ महिन्याची सुट्टी

सर्वोच्च न्यायालयात शाळेप्रमाणे उन्हाळी सुट्टी मिळते. तुम्हालाही नोकरीदरम्यान १ महिन्याची सुट्टी हवी असेल तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नोकरी करू शकता.

वैमानिकांना भरपूर सुट्ट्या मिळतात

सुट्टीबद्दल बोलायचे तर पायलट हा देखील एक चांगला व्यवसाय आहे. प्रत्येक एअरलाइन्सला सुट्टीच्या संदर्भात वेगवेगळे नियम असतात, पण व्हायरलला सहसा खूप सुट्ट्या मिळतात.

उदाहरणार्थ, जर पायलटने १२ तास फ्लाइटमध्ये काम केले तर त्या बदल्यात त्याला २ दिवसांची सुट्टी मिळते. २ दिवस राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च कंपनी उचलते. वर्षभर अशा सुट्ट्या शेवटी जोडल्या जातात.

इथेच तुम्हाला १ वर्षाची रजा मिळते

बेल्जियममध्ये सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना प्रवासासाठी एक वर्षाचा ब्रेक दिला जातो. या दरम्यान त्यांना पूर्ण पगारही दिला जातो. हे खूप विचित्र वाटत असले तरी प्रत्यक्षात घडते.