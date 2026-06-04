NEET 2026 री-एग्झामचा सुद्धा पेपर झाला लीक? टेलिग्रामवरील दाव्यांची NTA कडून सायबर क्राइमकडे चौकशी

NEET 2026 परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. सोशल मीडियावर एका व्यक्तीने काही टेलिग्राम चॅनेल्सवर NEET 2026 ची प्रश्नपत्रिका विकली जात असल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित व्यक्तीने X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत NTA आणि CyberDost यांना टॅग केले तसेच तीन टेलिग्राम ग्रुप्सच्या लिंकही शेअर केल्या. हे सर्व ग्रुप्स एकाच व्यक्तीकडून चालवले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..या तक्रारीवर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) ने सांगितले की, "या प्रकरणाची पडताळणी आणि आवश्यक कारवाईसाठी माहिती सायबर क्राइम विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे.".NEET UG 2026 Cancelled: विद्यार्थ्यांची फी कशी परत मिळणार आणि किती वेळ लागणार? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया.दरम्यान, NEET UG 2026 परीक्षेच्या सुरक्षेबाबत आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 3 मे 2026 रोजी झालेली ही परीक्षा कथित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांनंतर रद्द करण्यात आली होती. देशभरातील 5,000 हून अधिक परीक्षा केंद्रांवर सुमारे 22.8 लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. परीक्षा रद्द झाल्याने लाखो वैद्यकीय प्रवेश इच्छुक विद्यार्थ्यांवर परिणाम झाला..या प्रकरणाचा तपास पुढे केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत मोठ्या प्रवेश परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती..NEET परीक्षेसंदर्भात यापूर्वीही प्रश्नपत्रिका सुरक्षेशी संबंधित वाद निर्माण झाले आहेत. 2015 मध्ये पेपरफुटीच्या संशयामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यानंतर 2024 मध्येही पेपर लीक, गैरप्रकार आणि गुणांबाबतच्या वादांमुळे देशभरात मोठी चर्चा झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.