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NEET 2026 री-एग्झामचा सुद्धा पेपर झाला लीक? टेलिग्रामवरील दाव्यांची NTA कडून सायबर क्राइमकडे चौकशी

NEET 2026 Re-Exam Paper Leak Claims on Telegram : NEET 2026 री-एग्झामची प्रश्नपत्रिका टेलिग्रामवर विकली जात असल्याच्या दाव्यांची NTA ने दखल घेत सायबर क्राइमकडे चौकशीसाठी माहिती पाठवली आहे.
NEET 2026 Re-Exam Paper Leak Claims on Telegram

NEET 2026 Re-Exam Paper Leak Claims on Telegram

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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NEET 2026 परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. सोशल मीडियावर एका व्यक्तीने काही टेलिग्राम चॅनेल्सवर NEET 2026 ची प्रश्नपत्रिका विकली जात असल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित व्यक्तीने X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत NTA आणि CyberDost यांना टॅग केले तसेच तीन टेलिग्राम ग्रुप्सच्या लिंकही शेअर केल्या. हे सर्व ग्रुप्स एकाच व्यक्तीकडून चालवले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

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