NEET Paper Leak : नीट पेपरफुटी प्रकरणात आणखी एक तज्ज्ञ प्राध्यापिका रडारवर; मनीषा हवालदारचे सीबीआय चौकशीत धक्कादायक खुलासे !

CBI Investigation : प्राध्यापिकेच्या सूचनेनुसार प्रश्न विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा. पेपरफुटी प्रश्ननिर्मितीपासून डिजिटल ट्रान्सफरपर्यंत विविध टप्प्यांत झाल्याचा संशय. तपास पुणे, लातूर आणि राजस्थानमध्ये केंद्रित; आधीच अनेक आरोपींना अटक केली आहे.
CBI intensifies investigation into NEET paper leak case as links to NTA panel expert and coaching networks emerge across multiple states.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयच्या तपासाला नवी दिशा मिळाली आहे. यावेळी NTA च्या प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या पॅनेलमधील रसायनशास्त्र विषयाच्या एका ज्येष्ठ तज्ज्ञ प्राध्यापिकेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

