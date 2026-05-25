NEET Paper Leak : नीट पेपरफुटी प्रकरणात आणखी एक तज्ज्ञ प्राध्यापिका रडारवर; मनीषा हवालदारचे सीबीआय चौकशीत धक्कादायक खुलासे !

नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयच्या तपासाला नवी दिशा मिळाली आहे. यावेळी NTA च्या प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या पॅनेलमधील रसायनशास्त्र विषयाच्या एका ज्येष्ठ तज्ज्ञ प्राध्यापिकेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे..सीबीआय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुख्याध्यापिका मनीषा हवालदार यांनी चौकशीदरम्यान महत्त्वाची माहिती उघड केली. त्यांनी सांगितले की, या प्राध्यापिकेच्या सूचनेनुसारच प्रश्न विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले होते..सीबीआयचा संशयसीबीआय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पेपरफुटी प्रक्रिया प्रश्नपत्रिका तयार करणे, भाषांतर, प्रिंटिंग आणि डिजिटल ट्रान्सफर या टप्प्यांमध्ये झाली असावी. या सर्व प्रक्रियेत काही ठिकाणी गळती झाल्याचे पुरावे समोर आले आहेत..NEET SCAM : नीट पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट ! सीबीआयच्या अटकेत असलेल्या मनीषा मांढरे यांचे कॉलेजकडून निलंबन.तपासाचा विस्तारसध्या तपास मुख्यत्वे पुणे, लातूर आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये केंद्रित करण्यात आला आहे. सीबीआय टीम या प्राध्यापिकेच्या भूतकाळातील कामकाज, फोन कॉल्स, आर्थिक व्यवहार आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या संपर्काची तपासणी करत आहे..या प्रकरणात आधीच शिवराज मोटेगावकर या कोचिंग सेंटर चालकासह अनेक विद्यार्थी, आणि काही मध्यस्थांना अटक करण्यात आली आहे. आता NTA पॅनेलमधील तज्ज्ञांपर्यंत तपास पोहोचल्याने संपूर्ण नीट परीक्षा यंत्रणेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..FAQs 1. NEET पेपरफुटी प्रकरणात नवीन काय उघड झाले? 👉 NTA पॅनेलमधील एका रसायनशास्त्र प्राध्यापिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.2. मनीषा हवालदार यांनी काय माहिती दिली? 👉 त्यांनी सांगितले की, प्राध्यापिकेच्या सूचनेनुसार प्रश्न विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले गेले.3. पेपरफुटी नेमकी कशी झाली असावी? 👉 प्रश्नपत्रिका तयार करणे, भाषांतर, प्रिंटिंग आणि डिजिटल ट्रान्सफर या टप्प्यांमध्ये गळती झाली असावी.4. सध्या तपास कुठे सुरू आहे? 👉 पुणे, लातूर आणि राजस्थान या भागांमध्ये तपास सुरू आहे.5. या प्रकरणात आतापर्यंत कोणाला अटक झाली आहे? 👉 शिवराज मोटेगावकर, काही विद्यार्थी आणि मध्यस्थांना अटक करण्यात आली आहे.6. या प्रकरणाचा NEET प्रणालीवर काय परिणाम होऊ शकतो? 👉 संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.