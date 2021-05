प्रेझेंटेशन करताना तुम्हाला चुका होण्याची भीती वाटते का? असा वाढवा आत्मविश्‍वास

सोलापूर : ऑफिसच्या आवश्‍यक प्रेझेंटेशनसाठी तुम्ही परिश्रम घेतले आहेत. तुम्हालाही खात्री आहे की आज तुम्ही छाप पाडाल. पण, मनामध्ये थोडी चिंता वाटते. (Feels a little anxious) तुम्हाला वाटत असते की व्यवस्थित प्रेझेंटेशन करण्यास आपण सक्षम असणार नाही. जेव्हा प्रश्नोत्तरांची फेरी येईल, तेव्हा आपली बोलती होईल... चला तर हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया, की हे असे का वाटते आणि या नकळत भीतीवर (Unknowing fear) आपण कसे मात करू शकता. (Learn why you are afraid of mistakes when making a presentation)

असे वाटणे सामान्य आहे

सर्वप्रथम आपण ही गोष्ट आपल्या मनातून काढून टाकली पाहिजे, की असे फक्त आपल्याबरोबर घडते. हे चांगल्या चांगल्याबद्दलही होऊ शकते. असे घडते, की आपण आपल्या प्रेझेंटेशनसह पूर्णपणे तयार आहोत, परंतु जेव्हा मीटिंग किंवा प्रेझेंटेशनची वेळ येते तेव्हा आपण नकळत भीती बाळगतो. जेव्हा आपण मनात अशी भीती बाळगून मीटिंगला पोचता तेव्हा जेव्हा मीटिंग पुढे सरकत जाईल तेव्हा आपली चिंताही वाढू लागते. असे वाटते की आपल्या हातून काहीतरी चूक होणार आहे.

जेव्हा काही अप्रिय गोष्टीच्या भीतीने तुम्ही मानसिकरीत्या विचलित होता तेव्हा त्याचा परिणाम त्या मीटिंग रूममध्येही दिसू लागतो. आपण अनावश्‍यक चुका करण्यास सुरवात करता आणि खरोखर काहीतरी चुकीचे घडते. नंतर आकलन केल्यावर आपल्याला हे देखील लक्षात येते की आपल्याकडे सर्व काही होते, परंतु त्या क्षणी आत्मविश्वास कमी पडला. आपण मानसिकदृष्ट्या स्वत:ला खूप दुर्बल का समजत होता, हे मात्र माहीत नाही.

हे जाणून घ्या, की तुम्ही जगातील एकमेव अशी व्यक्ती नाही ज्याला असे वाटते. आपल्यासारखे हजारो लोक शेवटच्या क्षणी भीतीच्या बळी पडतात. आता या प्रकारच्या पॅनिक परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधूया.

छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास वाढवू शकतील

आपल्याबद्दल पुन्हा पुन्हा असे घडण्यामुळे तुम्ही खूप अस्वस्थ आहात. महत्त्वपूर्ण सल्ला आणि सूचना असूनही आपण त्यांना योग्य ठिकाणी सादर करण्यास सक्षम नाही. शेवटी अशी संधी असते जेव्हा आपण आपली छाप पाडू शकता. बरेच मानसशास्त्रज्ञ असा विश्वास करतात, की आपल्याकडे आत्मविश्वास नसल्यामुळे असे घडते. आत्मविश्वासाची ही कमतरता आपल्या संगोपनाशी आणि सामाजिक मूल्यांशी जोडली गेली आहे. जर आपण या गोष्टी बदलू शकत नाही तर मग काय केले जाऊ शकते? त्यास सामोरे जाण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे स्वत:ला योग्य असल्याच्या आत्मविश्वासाने तयार असणे. मीटिंगला जाताना असा विचार करा, की आपण या विषयावर सर्व तयारी आणि संशोधन केले आहे. म्हणून आपल्याकडे या विषयावर सर्वात जास्त माहिती आहे.

दुसरी गोष्ट स्पष्ट आहे, की आपण मीटिंगदरम्यान प्रत्येकाकडून चांगल्या अभिप्रायाची अपेक्षा करू शकत नाही. आपण बऱ्यापैकी चांगले कार्य करू शकता परंतु एकाच वेळी संपूर्ण जगाचे समाधान करणे शक्‍य नाही. स्वत:ला समाधानी करण्याचा विचार करा, जगासाठी नाही. हे लक्षात ठेवा, की आपल्या माहितीनुसार आपण तेथे उत्कृष्ट प्रेझेंटेशन करणार आहात.

तिसरी गोष्ट म्हणजे देहबोली बरोबर ठेवणे. स्वत:चा आत्मविश्वास सिद्ध करण्यासाठी प्रेझेंटेशन दरम्यान उजवीकडे आणि डावीकडे पाहण्याऐवजी आपण समोरच्याच्या डोळ्यांवर आत्मविश्वासाने बोला. आपले मुद्दे टू-द-पॉइंट ठेवा. जेव्हा तुमची नजर इकडे-तिकडे भटकत नाही, तेव्हा आपली कार्यक्षमता आपोआप प्रभावी होईल.