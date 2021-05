इंडियन आर्मीमध्ये नोकरीची संधी! महिला उमेदवारही करू शकतात अर्ज

सोलापूर : भारतीय सेना (Indian Army) ने JAG Entry Scheme 27th Course (Oct 2021) लघू सेवा एन्ट्री (NT) अभ्यासक्रमासाठी एक अधिसूचना प्रकाशित केली आहे. अविवाहित पुरुष आणि महिला उमेदवार Indian Army JAG 2021 साठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. 4 जून 2021 पर्यंत भारतीय सैन्य दलाच्या अधिकृत वेबसाइट joinindianarmy.nic.in च्या माध्यमातून अर्ज करू शकतात. (There are job opportunities in the Indian Army and women candidates can also apply)

JAG 2021 कोर्ससाठी अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. उमेदवार लॉमध्ये ग्रॅज्युएशनची डिग्री प्राप्त केलेला असावा. भारतीय सैन्याने जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार रिक्त पदांची एकूण संख्या 8 आहे. त्यातील 6 पदे पुरुषांसाठी तर 2 पदे महिलांसाठी आहेत. पदांची व इतर माहितीसाठी उमेदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाहू शकतात.

वेतनमान

लेफ्टनेंट - लेव्हल 10 : 56,100 - 1,77,500 रु.

कॅप्टन - स्तर 10 बी : 61,300 - 1,93,900 रु.

मेजर - लेव्हल 11 : 69,400 - 2,07,200 रु.

लेफ्टनेंट कर्नल - लेव्हल 12 ए : 1,21,200 - 2,12,400 रु.

कर्नल - लेव्हल 13 : 1,30,600 - 2,15,900 रु.

ब्रिगेडियर- लेव्हल 13 ए - 1,39,600 - 2,17,600 रु.

मेजर जनरल लेव्हल 14 : 1,44,200 - 2,18,200 रु.

सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) - लेफ्टनेंट्‌सपासून ब्रिगेडियरपर्यंतचे एमएसपी 15,500 रु.

सेवा शैक्षणिक प्रशिक्षण कालावधीत पुरुष किंवा महिला कॅडेटर्स यांना ओटीए मध्ये 56,100 रुपये दरमहा मिळतील. अधिक माहितीसाठी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाहा.

शैक्षणिक पात्रता

या पदांसाठी अर्ज करणारा उमेदवार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने मान्यता प्राप्त कॉलेज / विद्यापीठातून एलएलबी डिग्रीमध्ये किमान 55 टक्के गुण (पदवीनंतर तीन वर्षे व्यावसायिक किंवा दहा + दोन परीक्षेनंतर पाच वर्षे) असणे आवश्‍यक आहे. बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया / स्टेटमध्ये वकील म्हणून नोंदणी करण्यासाठी उमेदवार पात्र असावा.