UGC NET 2023 Result : युजीसी नेट परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. जे विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते त्यांची प्रतिक्षा आता संपली आहे. सुमारे ६ लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. या सर्वांना परीक्षेचा निकाल ugcnet.nta.nic.in या वेबसाईटवर जाऊन चेक करता येईल. (UGC NET 2023 Result Declared know how can you See the result)

६ जुलै रोजी युजीसीनं या परीक्षेची उत्तर तालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यावर ८ जुलैपर्यंत आक्षेप मागवण्यात आले होते. यानंतर आता तज्ज्ञांकडून या आक्षेपांची फेरपडताळणी करुन मग फायनल उत्तर तालिका प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

युजीसी नेट २०२३ परीक्षेचं ८३ विषयांसाठी देशभरातील १८१ शहरांत आयोजन करण्यात आलं होतं. यावर्षी ६,३९,०६९ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. दोन टप्प्यात ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यातील परीक्षा १३ जून ते १७ २०२३ या काळात तर दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा १९ जून ते २२ जून या काळात पार पडली होती.

असा पाहा निकाल