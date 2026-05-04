Prashant Kishor video : निकालाच्या दिवशी हा व्हिडीओ पुन्हा बघा! तामिळनाडूबाबत प्रशांत किशोर यांनी केलेली भविष्यवाणी खरी ठरणार? 'तो' व्हिडीओ व्हायरल

Tamil Nadu Elections 2026: तमिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून सध्याच्या कलांनुसार थलपती विजय यांचा ‘टीव्हीके’ (TVK) पक्ष १०० हून अधिक जागांवर आघाडीवर आहे. राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी ११८ जागांची गरज असते. अशा परिस्थितीत हे कल कायम राहिले, तर विजय यांचा पक्ष सरकार स्थापन करू शकतो. त्यामुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात हा एक ऐतिहासिक निकाल ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..दरम्यान, सध्याचे कल समोर येताच राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी थलपती विजय यांच्या विजयाची भविष्यवाणी केली होती. त्यांचा हा अंदाज अचूक ठरत असल्याने राजकीय वर्तुळात त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.या व्हिडिओत अभिनेता विजय यांच्या ‘तमिळगा वेट्ट्री कळघम’ (TVK) पक्षाने राज्यात एकट्याने निवडणूक लढवली, तर मोठं यश मिळू शकतं, असा विश्वास किशोर यांनी व्यक्त केला होता. आता निकालांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे वक्तव्य पुन्हा चर्चेत आले आहे..Thalapathy Vijay : सुपरस्टार विजय होणार तामिळनाडूचा 'थलपती'? चित्रपटसृष्टी ते राजकारण, थक्क करणारा प्रवास....तमिळनाडूतील ‘थंथी टीव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत किशोर यांनी विजय यांच्या राजकीय शक्यतांवर भाष्य केले होते. “विजय यांनी जर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली, तर त्यांना जिंकण्याची चांगली संधी आहे,” असे ते म्हणाले होते. एआयएडीएमकेसोबत युतीबाबत विचारले असता त्यांनी स्पष्टपणे “अजिबात नाही” असे सांगत, “एकट्याने लढण्याचा निर्णय बदलणार नाही,” असा ठाम विश्वास व्यक्त केला होता.इतकंच नाही, तर २३४ पैकी ११८ जागा जिंकून बहुमत मिळवण्याबाबत विचारल्यावर त्यांनी “होय, नक्कीच. निकाल लागल्यावर हा व्हिडिओ पुन्हा पाहा,” असे आत्मविश्वासाने म्हटले होते..Tamil Nadu Election Results 2026 : थलपती विजय यांचा धमाका! 'TVK' ची 100 जागांवर आघाडी; तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठा उलटफेर.सध्याच्या कलांनुसार TVK पक्ष २३४ पैकी १०० हून अधिक जागांवर आघाडीवर असून द्रमुक (DMK) आणि अण्णाद्रमुक (AIADMK) या पारंपरिक पक्षांना मोठा धक्का बसताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, प्रशांत किशोर यांनी विजय यांच्या पक्षासाठी राजकीय सल्लागार म्हणून काम केले असून, त्यांच्या रणनीतीचा प्रभावही या निकालांत दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.