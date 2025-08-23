National Space Day : भारताची भविष्यातली अंतराळ झेप कशी असेल? इस्रोच्या महत्वाकांक्षी मोहिमांची A टू Z माहिती, वाचा एका क्लिकवर

राष्ट्रीय अंतराळ दिन 2025 ला ‘आर्यभट्ट ते गगनयान’ थीम अंतर्गत इस्रोच्या मोहिमांचा उत्सव साजरा होत आहे.गगनयान मोहीम डिसेंबर 2025 मध्ये पहिली चाचणी प्रक्षेपित करून मानवी अंतराळ उड्डाणाला चालना देईल.चंद्रयान 4 आणि स्वतःचे अंतराळ स्थानक उभारण्याचे भारताचे ध्येय अंतराळ संशोधनात नव्या उंची गाठेल..National Space Day 2025 ISRO Missions : आज 23 ऑगस्टला भारतात राष्ट्रीय अंतराळ दिन उत्साहात साजरा होत आहे. यंदाची थीम आहे ‘आर्यभट्ट ते गगनयान: प्राचीन ज्ञान ते असीम शक्यता’. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निमित्ताने देशाला संबोधित करताना भारत स्वतःचे अंतराळ स्थानक उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची मोठी घोषणा केली. “आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजिन अँड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यासारख्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानात झपाट्याने प्रगती करत आहे..गगनयान मिशनलवकरच आपल्या वैज्ञानिकांच्या कठोर परिश्रमाने गगनयान यशस्वी होईल आणि भारत स्वतःचे अंतराळ स्थानक उभारेल,” असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) यंदा अनेक महत्वाकांक्षी मोहिमांवर काम करत आहे. त्यापैकी गगनयान मोहीम ही भारताच्या मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमाची पायाभरणी करणारी आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये मंजूर झालेल्या या मोहिमेअंतर्गत चार उपमोहिमांचे नियोजन आहे.इस्रो प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी नुकतीच माहिती दिली की यावर्षी डिसेंबरमध्ये गगनयानची पहिली चाचणी मोहीम प्रक्षेपित होणार आहे. ही मोहीम भारताला मानवी अंतराळ संशोधनात आघाडीवर नेणारी ठरेल..Shubhanshu Shukla : अवकाशात खूप भिती वाटते, पण....गगनयान मिशनबद्दल काय बोलले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला? पाहा व्हिडिओ..चंद्रयान 4दुसरीकडे चंद्रयान 4 मोहीम चंद्रावर यशस्वी उतरणे आणि पृथ्वीवर सुरक्षित परतण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर केंद्रित आहे. 14 सप्टेंबर 2024 ला मंजूर झालेली ही मोहीम पुढील 36 महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.इस्रोच्या या प्रयत्नांमुळे भारत अंतराळ क्षेत्रात नव्या उंची गाठण्यास सज्ज आहे.राष्ट्रीय अंतराळ दिन हा केवळ इस्रोच्या यशांचा उत्सव नाही तर भारताच्या वैज्ञानिक प्रगती आणि तरुण पिढीच्या स्वप्नांना बळ देणारा सोहळा आहे. प्राचीन खगोलशास्त्रापासून ते आधुनिक अंतराळ तंत्रज्ञानापर्यंतचा भारताचा प्रवास खरोखरच प्रेरणादायी आहे. इस्रोच्या या मोहिमा भारताला जागतिक अंतराळ संशोधनात अग्रेसर ठरतील यात शंका नाही..ChatGPT India : चॅटजीपीटी भारतात करणार मेगा भरती, 'या' शहरात सुरू होतंय ऑफिस! कसा करायचा अर्ज?.FAQsWhat is the theme of National Space Day 2025?राष्ट्रीय अंतराळ दिन 2025 ची थीम काय आहे?यंदाची थीम आहे ‘आर्यभट्ट ते गगनयान: प्राचीन ज्ञान ते असीम शक्यता’.What is the Gaganyaan mission?गगनयान मोहीम काय आहे?गगनयान ही भारताची मानवी अंतराळ उड्डाण मोहीम आहे, जी डिसेंबर 2025 मध्ये पहिली चाचणी प्रक्षेपित करेल.What is the purpose of the Chandrayaan-4 mission?चंद्रयान-4 मोहिमेचा उद्देश काय आहे?चंद्रावर यशस्वी उतरणे आणि पृथ्वीवर सुरक्षित परतण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे हा चंद्रयान-4 चा उद्देश आहे.When will India build its own space station?भारत स्वतःचे अंतराळ स्थानक कधी उभारेल?पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनुसार, भारत लवकरच स्वतःचे अंतराळ स्थानक उभारण्याच्या दिशेने काम करत आहे.What new technologies is ISRO developing?इस्रो कोणती नवीन तंत्रज्ञाने विकसित करत आहे?इस्रो सेमी-क्रायोजेनिक इंजिन्स आणि इलेक्ट्रिक प्रणोदन यासारख्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर काम करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.