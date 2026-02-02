Valentines Day Special Recipe: 'व्हॅलेनॉटाइन्स डे'ला तुमच्या जोडीदारासाठी बनवा खास चॉकलेट बिस्कीट केक, अगदी सोपी रेसिपी आहे!

Homemade Chocolate Biscuit Cake: फेब्रुवारी महिना हा व्हॅलेनटाइन्स मन्थ म्हणूनही ओळखला जातो. रोझ डे, टेडी डे ते व्हॅलेनटाइन्स डे पर्यंत संपूर्ण व्हॅलेनटाइन्स वीक सगळेच खूप आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा करतात. पण त्यातही व्हॅलेनटाइन्स डे हा आपला जोडीदार, प्रिय व्यक्ती यांच्यावरील आपलं प्रेम व्यक्त करण्याचा खास दिवस. त्यामुळे या दिवशी महागडे गिफ देण्यापेक्षा, स्वतःच्या हाताने काहीतरी गोड बनवून जोडीदाराला सरप्राईज देणं जास्त खास वाटतं. .जर तुम्हाला ओव्हनशिवाय, अगदी कमी साहित्य वापरून पटकन केक बनवायचा असेल, तर ही चॉकलेट बिस्किट केकची रेसिपी तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. चवीला मऊ, दिसायला सुंदर आणि बनवायला अतिशय सोपी; या व्हॅलेन्टाईन डे ला प्रेमात गोडवा वाढवण्यासाठी नक्की ट्राय करा ही रेसिपी..Black Forest Cake: जगप्रसिद्ध 'ब्लॅक फॉरेस्ट' केकचं नाव कसं पडलं? जाणून घ्या या नावाचा अर्थ.साहित्य : बिस्किटे २ पाकिटे (तुमच्याआवडीनुसार), दूध एक कप (गरजेनुसार), साखर दोन ते तीन चमचे (बिस्किटे गोड असल्यास कमी वापरा). इनो एक छोटा चमचा (फ्लेवर नसलेला) किंवा बेकिंग पावडर. तूप किंवा तेलः मिश्रणात वापरण्यासाठी, केकच्या भांड्याला लावण्यासाठी..कृती : - प्रथम बिस्किटांचे लहान तुकडे करून मिक्सरमध्ये त्याची बारीक पावडर करून घ्या. त्यात साखर घालून पुन्हा एकदा फिरवून घ्या. - ही पावडर एका भांड्यात काढून घ्या. दोन चमचे तेल किंवा तूप घाला. त्यात थोडे-थोडे दूध घालून मध्यम स्वरूपाचे मिश्रण तयार करा. मिश्रण जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ नसेल याची काळजी घ्या. - केकच्या भांड्याला आतून थोडे तेल किंवा तूप सर्व बाजूंनी पसरवून लावा आणि त्यावर थोडे सुके पीठ (मैदा) भुरभुरा, किंवा त्याखाली बटर पेपर ठेवू शकता. जेणेकरून केक चिटकणार नाही.- केक बेक करायला ठेवण्यापूर्वी मिश्रणात एक चमचा इनो घाला आणि त्यावर थोडे दूध घालून हलक्या हाताने एकाच दिशेने मिक्स करा..Valentine's Day Home Date: घरच्या घरीच करा 'Valentine's Day'चं सेलिब्रेशन, एकत्र बनवा sweet आणि healthy 'Chocolate Banana Cake'.- तयार मिश्रण केकच्या भांड्यात ओता. मिश्रणात वरती थोडे काजू-बदामाचे बारीक तुकडे किंवा टूटीफ्रूटी तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. - तुम्ही कुकरमध्ये केक करणार असाल, तर कुकरची शिट्टी आणि रबर काढून टाका. कुकरच्या तळाशी मीठ किंवा जाळी ठेवून १० मिनिटे गरम (Pre-heat) करा. - त्यानंतर केकचे भांडे ठेवून मध्यम आचेवर ३०-३५ मिनिटे बेक करा.- तीस मिनिटांनंतर सुरी किंवा टूथपिक घालून केक शिजला का ते तपासा. सुरी स्वच्छ बाहेर आली, तर केक तयार आहे. - केक पूर्णपणे थंड झाल्यावर सुरीने कडा मोकळ्या करून भांड्यातून बाहेर काढा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.