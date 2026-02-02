फूड

Valentines Day Special Recipe: 'व्हॅलेनॉटाइन्स डे'ला तुमच्या जोडीदारासाठी बनवा खास चॉकलेट बिस्कीट केक, अगदी सोपी रेसिपी आहे!

No-Bake Chocolate Biscuit Cake Recipe for Valentine’s Day: व्हॅलेनॉटाइन्स डेला जोडीदारासाठी घरीच बनवा अगदी सोपा आणि चविष्ट चॉकलेट बिस्कीट केक.
Valentines Day Special Cake Recipe

This Valentines Day Bake Your Loved One A Sweet and Chocolaty, Chocolate Biscuit Cake

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Homemade Chocolate Biscuit Cake: फेब्रुवारी महिना हा व्हॅलेनटाइन्स मन्थ म्हणूनही ओळखला जातो. रोझ डे, टेडी डे ते व्हॅलेनटाइन्स डे पर्यंत संपूर्ण व्हॅलेनटाइन्स वीक सगळेच खूप आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा करतात. पण त्यातही व्हॅलेनटाइन्स डे हा आपला जोडीदार, प्रिय व्यक्ती यांच्यावरील आपलं प्रेम व्यक्त करण्याचा खास दिवस. त्यामुळे या दिवशी महागडे गिफ देण्यापेक्षा, स्वतःच्या हाताने काहीतरी गोड बनवून जोडीदाराला सरप्राईज देणं जास्त खास वाटतं.

Loading content, please wait...
Valentines Day
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
food tips
food section
Food article
Food marathi news
'food
Couple

Related Stories

No stories found.