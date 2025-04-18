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Quick Morning Breakfast Recipe: रात्रीचं वरण शिल्लक राहिलंय? मग सकाळच्या नाश्त्याला त्याचे असे टेस्टी पराठे नक्की बनवा

Leftover Dal Paratha: रात्रीचं वरण शिल्लक राहिलंय का? मग त्याचा वापर करून बनवा झटपट, पौष्टिक आणि चविष्ट पराठा. हा पराठा नाश्त्यासाठी, डब्यासाठी आणि हलक्याफुलक्या जेवणासाठी एकदम परफेक्ट आहे. कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी सगळ्यांना नक्कीच आवडेल.
Morning Breakfast Recipe

Morning Breakfast Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Letfover Dal Paratha Recipe: नाश्त्यासाठी रोज नवीन काय बनवायचं हा प्रश्न हमखास पडतो. त्यातच रात्रीचं वरण उरलेलं असेल, तर त्याचा उपयोग करून आपण एक चविष्ट आणि झटपट पराठा तयार करू शकतो. हा पराठा बनवायला सोपा असून चवीलाही खूप भारी लागतो. चला तर मग पाहूया ही सोपी आणि स्वादिष्ट रेसिपी.

साहित्य

  • शिल्लक राहिलेलं वरण

  • गव्हाचे पीठ – सुमारे १.५ कप (वरणाच्या प्रमाणानुसार समायोजन करा)

  • कांदा – १ (बारीक चिरलेला)

  • हिरव्या मिरच्या – १-२ (बारीक चिरलेल्या)

  • कोथिंबीर – थोडीशी (बारीक चिरलेली)

  • ओवा – अर्धा टीस्पून

  • मीठ, हळद, तिखट – चवीनुसार

  • तूप किंवा तेल – पराठा भाजण्यासाठी

Morning Breakfast Recipe
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कृती

- सर्वात आधी एका मोठ्या परातीत गव्हाचे पीठ घ्या. त्यात शिल्लक वरण मिसळा.

- त्यात चिरलेला कांदा, मिरच्या, कोथिंबीर, ओवा, मीठ आणि मसाले घाला.

- सर्व साहित्य एकत्र करून मऊसर पीठ मळा. जर वरण फार पातळ असेल, तर पिठाचे प्रमाण वाढवा.

- पीठ झाकून १०-१५ मिनिटांसाठी बाजूला ठेवा.

- लहान लहान गोळे करून लाटून पराठ्याचा आकार द्या.

- गरम तव्यावर पराठा दोन्ही बाजूंनी भाजा. त्यावर तूप किंवा तेल घालून कुरकुरीत आणि सोनेरी शिजवा.

- तयार पराठा दही, लोणचं किंवा सॉसबरोबर गरमागरम सर्व्ह करा.

Morning Breakfast Recipe
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