Ganesh Chaturti Festival

Ganesh Chaturthi 2025: गणपतीच्या प्रसादात काय द्याल आणि काय नाही?

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी निमित्त गणरायाच्या प्रसादात काय द्यावे आणि काय टाळावे याची संपूर्ण माहिती वाचा.
Ganesh Chaturthi Naivedya
Ganesh Chaturthi NaivedyaSakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Ganesh Chaturthi 2025: आपल्या लाडक्या 'बाप्पा'चे आगमन झाले आहे. त्यामूळे घरोघरी लाडक्या बाप्पाच्या स्वागताची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. मखर सजतोय, साफसफाई होतेय, पण एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही विसरताय, तो म्हणजे बाप्पाचा प्रसाद!!

दरवर्षीप्रमाणे बाप्पाच्या दर्शनासाठी आलेल्या भक्तांना पेढे, चिप्स, समोसा वगैरे देऊन तुम्ही त्यांच स्वागत करणार असेल तर थांबा!! कारण या दहा दिवसात चुकीचे पदार्थ खाल्ल्यामुळे वजन वाढ, उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, फॅटी लिव्हर, इत्यादी आजारांना तोंड द्यावे लागू शकते.

Loading content, please wait...
food recipe
food news
food news in marathi
culture
Ganeshotsav
Ganesh Chaturthi
food tips
Ganesh Fesitival
Ganesh festival special receipe
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
modak
naivedya
Food marathi news
Ganeshotsav History and Culture
Ganeshotsav Puja and Prasad
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com