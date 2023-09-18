Ganesh Chaturthi 2025 : गणेशपूजा करताना कोणते मंत्र म्हणावेत, ज्याने बाप्पा होईल प्रसन्न आणि पूजा होईल सुफळ संपूर्ण

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेशाचे घरी आगमन, त्याची पूजा, आरती आणि मग प्रसाद या सगळ्यांमध्ये आजचा संपूर्ण दिवस जाणार आहे. तुम्हीही गणेशाचे आगमन थाटात करणार असाल तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे. श्रीगणेश आपल्या भक्तांच्या घरी पाहुणे म्हणून येतात. तुम्ही गणपती बाप्पाला तुमच्या घरी आणत असाल, तर तुम्ही अत्यंत काळजीपूर्वक त्यांची प्रतिष्ठापना करावी आणि संपूर्ण मंत्राचा जप करावा. आचार्य पंडित दयानंद शास्त्री श्री गणेशाची स्थापना आणि पूजेशी संबंधित असे काही महत्त्वाचे मंत्र सांगितले आहेत. .Ganesh festival : गणेशोत्सवातील तरुणाईला दातृत्वाच्या अभिनव संकल्पनेतून वेगळी दिशा .गणेश आगमनासाठी आमंत्रण मंत्रसर्वप्रथम श्रीगणेशाचे आवाहन करताना या मंत्राचा उच्चार करा.गजाननं भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बू फल चारू भक्षणं।उमासुतम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम।।आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव।यावत्पूजा करिष्यामि तावत्वं सन्निधौ भव।। प्राण प्रतिष्ठा मंत्रआवाहन केल्यानंतर, तुम्हाला श्रीगणेशाचा अभिषेक करावा लागेल आणि त्यादरम्यान तुम्ही या मंत्राचा उच्चार करा अस्यैप्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च।अस्यै देवत्वमर्चार्यम मामेहती च कश्चन।। सिंहासनावर बसवण्यासाठी मंत्रआता तुम्ही श्रीगणेशाला सिंहासनावर बसवत असाल त्यावेळी या मंत्राचा उच्चार करा.रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्व सौख्यंकर शुभम।आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः।। (Ganesh Chaturthi 2023) .Ganesh Chaturthi 2023 Recipes: हलव्यापासून ते लाडूपर्यंत, गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने पोह्यापासून बनवा हे गोड पदार्थ .देवांना स्नान घालतानाचे मंत्रगणपतीच्या मूर्तीला स्नान घालावे. तसेच या मंत्राचा उच्चार करा.गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदाजलै:।स्नापितोSसी मया देव तथा शांति कुरुश्वमे।। कामधेनुसमुत्पन्नं सर्वेषां जीवन परम।पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थं समर्पितं।। पयस्तु समुदभूतं मधुराम्लं शक्तिप्रभं।ध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां।। नवनीत समुत्पन्नं सर्व संतोषकारकं।घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम।।। तरु पुष्प समुदभूतं सुस्वादु मधुरं मधुः।तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम।। पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं।पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम।।मंदाकिन्यास्त यध्दारि सर्वपापहरं शुभम।तदिधं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम।। देवांना चंदनाचा टिळा लावण्याचा मंत्रगणपतीच्या कपाळावर चंदन अर्पण करताना या मंत्राचा जप करावा लागतो.रक्त चन्दन समिश्रं पारिजातसमुदभवम।मया दत्तं गृहाणाश चन्दनं गन्धसंयुम।। (Shri Ganesha) .Ganesh Chaturthi 2023 : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून कोम्बिंग ऑपरेशन.अक्षता अर्पण करण्याचा मंत्रअक्षताश्च सुरश्रेष्ठं कुम्कुमाक्तः सुशोभितः।माया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः।। पुष्प अर्पण मंत्रयानंतर तुम्हाला गणेश मूर्तीला फुले अर्पण करावी लागतील आणि या मंत्राचा उच्चारही करावा लागेल.पुष्पैर्नांनाविधेर्दिव्यै: कुमुदैरथ चम्पकै:।पूजार्थ नीयते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां।। बेलाचे पान अर्पण करण्याचा मंत्रभगवान शिवाप्रमाणे गणेश मूर्तीला बेलची पाने अर्पण करा आणि हा मंत्र म्हणा. त्रिशाखैर्विल्वपत्रैश्च अच्छिद्रै: कोमलै: शुभै:।तव पूजां करिष्यामि गृहाण परमेश्वर :।। .Ganesh Chaturthi 2023 : 'अल्लु तुझी लेक तुझ्यासारखीच कलाकार'! आरहानं तयार केलेला बाप्पा नेटकऱ्यांच्या कौतुकाचा विषय.दुर्वा अर्पण मंत्रगणेशाला दुर्वा अत्यंत प्रिय आहे. अर्पण करताना या मंत्राचा उच्चार करा.त्वं दूर्वेSमृतजन्मानि वन्दितासि सुरैरपि।सौभाग्यं संततिं देहि सर्वकार्यकरो भव।। दागिने अर्पण करण्याचा मंत्रहे सर्व केल्यानंतर श्रीगणेशाला दागिने घाला आणि हा मंत्र म्हणा. अलंकारान्महा दव्यान्नानारत्न विनिर्मितान।गृहाण देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर:।।.Ganesh Chaturthi 2023 : गणपती बाप्पाचा जन्म कसा झाला? जाणून घ्या कथा.हे मंत्रही आहेत विशेष सुगंधी तेल अर्पण करताना- चम्पकाशोक वकु ल मालती मीगरादिभि:। वासितं स्निग्धता हेतु तेलं चारु प्रगृह्यतां।। धूप दाखवताना - वनस्पतिरसोदभूतो गन्धढयो गंध उत्तम :। आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोSयं प्रतिगृह्यतां।। दिवा ओवाळताना - आज्यं च वर्तिसंयुक्तं वहिन्ना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम।। नैवेद्य अर्पण करताना - शर्कराघृत संयुक्तं मधुरं स्वादुचोत्तमम। उपहार समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां।। आरती करण्या आधी- चंद्रादित्यो च धरणी विद्युद्ग्निंस्तर्थव च। त्वमेव सर्वज्योतीष आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम।। .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.