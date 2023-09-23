Ganesh Chaturti Festival

Ganesh Festival 2025: गणपती पर्णसाज: धोतरा व रुईचे देवपूजेतील महत्त्वाचं स्थान, जाणून घ्या औषधी गुणधर्म

Ganesh Festival 2025 Puja: 'रुई' हनुमानाला, 'मांदार' गणपतीला, 'धोतरा' शंकराला वाहण्याचा प्रघात आहे.
Ganpati Parnasaj Medicinal Benefits
Ganpati Parnasaj Medicinal BenefitsSakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Ganpati Parnsaj Medicinal Benefits: सजीव सृष्टीतल्या अन्नसाखळ्या, अन्नजाळ्यांमध्ये विषारी, बिनविषारी, औधी, कोणत्याही प्रकारच्या हवेत, वातावरणात, जागेत वाढणाऱ्या वनस्पतींची भूमिका प्रत्यक्षपणे, अप्रत्यक्षपणे खूपच महत्त्वाची आहे. म्हणूनच आपल्या पूर्वसूरींनी देवपूजेत मानाचे स्थान दिले. त्यापैकी 'रुई' हनुमानाला, 'मांदार' गणपतीला, 'धोतरा' शंकराला वाहण्याचा प्रघात आहे.

Loading content, please wait...
Ganeshotsav
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Ganeshotsav History and Culture
Ganeshotsav Puja and Prasad
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com