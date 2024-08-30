Ukadiche Modak Recipe: गणपती बाप्पासाठी नवीन पद्धतीने बनवा उकडीचे स्वादिष्ट मोदक, जाणून घ्या रेसिपी

गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने उकडीचे मोदक बनवण्याची नवीन पद्धत जाणून घ्या. तांदळाचे पीठ, खोबऱ्याचा खीस, गुळ, तूप, दूध, खसखस आणि केसर वापरून स्वादिष्ट मोदक तयार करा. बाप्पांच्या स्वागतासाठी हे मोदक खास बनवा आणि त्यावर केसर व तूप टाकून अर्पण करा..Ukadiche Modak Recipe: "मोरया रे बाप्पा मोरया रे..." महाराष्ट्रात प्रत्येक शुभ कार्याची सुरूवात ही बाप्पांची पूजा करून होते. कारण कोणतेही काम गणरायाच्या आशीर्वादाने केल्याने कामात यश मिळते अशी मान्यता आहे. भाद्रपद महिन्यातील शुल्क पक्षातील चतुर्थीला "गणेश चतुर्थी" साजरी केली जाते. गणेश चतुर्थी या दिवसाला "महासिद्धीविनायकी चतुर्थी" किंवा "शिवा" असेही बोलले जाते. हिंदू धर्मात या चतुर्थीला खुप महत्व आहे. या दिवशी गणपतीची बाप्पांची मूर्ती घरी आणून मनोभावे पूजा केली जाते. देशभरात गणेशोत्सव ढोल-ताश्यांच्या गजरात मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो.यंदा गणेशोत्सव 27 ऑगस्ट साजरा केला जाणार आहे. दरवर्षी १० दिवसांचा गणेशोत्सव जल्लोषात आणि आनंदात साजरा केला जातो. गणेश चतुर्थीलाच्या दिवशी लोक मोठ्या थाटामाटात बाप्पाला घरी आणतात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात प्रतिष्ठापना करतात. बाप्पांच्या स्वागतासाठी संपुर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात घरोघरी तयारी सुरू झाली आहे. गणरायाला मोदक खुप प्रिय आहे. उकडीचे मोदक खायला खुप स्वादिष्ट लागतात. पण अनेकांना ते जमत नाही. तुम्ही पुढील नवीन पद्धतीने उकडीचे मोदक तयार करू शकता. .उकडीचे मोदक तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्यतांदळाचे पीठ- १ वाटीखोबऱ्याचा खीस- १वाटीगुळ- चवीनुसारतुपदूधखसखसपाणीकेसर.Ganesha Festival 2024 : तुच सुख कर्ता तुच दु:खहर्ता...! गणपती बाप्पांच्या 'या' मंदिरांना भेट देण्याचे करा प्लॅनिंग, वीकेंड होईल खास.उकडीचे मोदक बनवण्याची कृतीउकडीचे मोदक तयार करण्यासाठी सर्वात आधी एका कढईत तुप गरम करावे.नंतर त्यात खोबरा किस आणि गुळ टाकून चांगले मिक्स करवे. नंतर त्यात खसखस टाकून चांगले मिक्स करावे आणि एका भांड्यात काढून घ्यावे. नंतर एका वाटीत दूध , तूप आणि पाणी घेऊन चांगले मिक्स करावे. नंतर एका भांड्यात तांदळाचे पीठ घ्यावे आणि हे दूधाचे मिश्रण टाकावे आणि हाताने चांगले मळून घ्यावे. हे पीठ चांगले मळून झाल्यावर त्यावर काट्याच्या चमच्याने टोचे मारावे आणि वाफवून घ्यावे. नंतर या पीठाला परत हाताने चांगले मळून घ्यावे. नंतर मोदक साचा वापरून किंवा हाताच्या मदतीने मोदक बनवावे.नंतर त्यात खोबऱ्याचे सारण भरावे आणि वाफवून घ्यावे. लाडक्या बाप्पासाठी उकडीचे मोदक तयार आहेत. तुम्ही मोदकावर केसर आणि तूप टाकून अर्पन करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.