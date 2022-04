DHL Cargo Plane : विमानाचे झाले चक्क दोन तुकडे; पहा व्हिडिओ

By

मध्य अमेरिकेतील कोस्टा रिका या देशात गुरुवारी एका विमानाचा भीषण अपघात झाला या अपघातात विमानाचे चक्क दोन तुकडे झाले. इमर्जन्सी लँडिंग दरम्याविमान मध्यभागी तुटल्याने ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघाताचे काही फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. कोस्टा रिका येथील (Costa Rica) जुआन सांता मारिया या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर गुरुवारी सकाळी 10.30 वाजता हा अपघात घडलाय. (A DHL plane has crashed at Juan Santamaria Airport in Costa Rica)

DHL च्या या कार्गो विमानात काही यांत्रिक समस्या असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर विमानाचे जुआन सांता मारिया विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. लँडीग दरम्यान त्याचे दोन तुकडे झाले.

हे DHLचे विमान मालवाहू विमान होते. त्यामुळे कार्गो विमानात फक्त दोन क्रू मेंबर्स होते. सुदैवाने त्यांच्यासह वैमानिकाला कुठलीही दुखापत झाली नाही. त्यांची प्रकृती ठीक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे विमान जमिनीवर आले तेव्हा त्यातून धूर निघाला आणि ते धावपट्टीवरून घसरले आणि त्यानंतर विमानाच्या मागील चाकाजवळ विमानाचे दोन तुकडे झाले.