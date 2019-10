Nobel Prize 2019 : भारतीय वंशाच्या अर्थतज्ज्ञाला अर्थशास्त्राचे 'नोबेल' जाहीर!

स्टॉकहोम : यंदाचा अर्थशास्त्रासाठीचा नोबेल पुरस्कार भारतीय वंशाचे अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी, इस्टर डफलो आणि मायकल क्रेमर या तिघांना विभागून दिला जाणार आहे. जगातून दारिद्रयाचे निर्मूलन व्हावे म्हणून काम केल्याबद्दल बॅनर्जी यांच्यासह इतर दोघांना 2019 साठीच्या अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारने गौरविण्यात येणार आहे, असे नोबेल समितीने म्हटले आहे.

BREAKING NEWS: The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.” #NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N

बॅनर्जी, डफलो आणि क्रेमर या तिन्ही अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या संशोधनामुळे जगातून गरिबीचे उच्चाटन करण्यासाठीच्या संघर्षात मदत झाली आहे. या तिन्ही अर्थतज्ज्ञांच्या नव प्रयोगात्मक दृष्टिकोनामुळे अवघ्या दोन दशकांमध्ये विकासात्मक अर्थशास्त्राचा चेहरा मोहरा बदलून गेला असून, त्यामुळे या क्षेत्रातील संशोधनाला वेग आला आहे, असे नोबेल समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.

This year’s Laureates have introduced a new approach to obtaining reliable answers about the best ways to fight global poverty. It divides this issue into smaller, more manageable questions – for example, the most effective interventions for improving child health.#NobelPrize pic.twitter.com/faQTTZhJqI

