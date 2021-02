शेतकऱ्यांसाठी कायपण! अमेरिकेतील NBA स्टार खेळाडूने केली आर्थिक मदत

न्यूयॉर्क - भारतात सुरु असलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनाला आता जगभरातून पाठिंबा मिळत आहेत. अमेरिकन पॉप सिंगर रिहानाने ट्विट केल्यानंतर जगभरातील सेलिब्रिटींनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे भारतातील सेलिब्रिटींनी परदेशातील व्यक्तींनी आमच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये नाक खुपसू नये असं म्हणत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशात फूट पाडण्याचं कारस्थान असल्याचं म्हटलं आहे. यावरून सोशल मीडियावर नवा वादही निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, अमेरिकन फुटबॉल लीग एनएफएलचा स्टार खेळाडू जुजु स्मिथने भारतातील कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. फक्त सोशल मीडियावर पाठिंबाच दिला असं नाही तर त्यासोबत 10 हजार अमेरिकन डॉलर्सची म्हणजेच जवळपास 7 लाख रुपयांची मदत आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांना वैदकीय सुविधांसाठी दिली आहे. एनबीए फॉरवर्ड काइल कुज्मा यानेही आंदोलनाचं समर्थन केलं आहे.

Happy to share that I’ve donated $10,000 to provide medical assistance to the farmers in need in India to help save lives during these times. I hope we can prevent any additional life from being lost. #FarmersProtest https://t.co/0WoEw0l3ij

जुजुने ट्विट करून म्हटलं की, मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की, भारतात शेतकऱ्यांच्या वैद्यकिय मदतीसाठी 10 हजार डॉलर दिले आहेत. आसा आहे की यापुढे त्यांचा जीव वाचेल. #FarmersProtest

Are we going to address what’s happening in India ? Let my good people free !! Unfair to those who struggle, the farmers provide a way of living and they need to have a right to a way of life. Join me and let’s bring awareness. #FarmersProtest

We all in this together !

— Baron Davis (@BaronDavis) February 3, 2021