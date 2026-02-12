ग्लोबल

Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशात कोणाचे सरकार ? २९९ जांगासाठी मतदान सुरु, मतदारांना का करावे लागतेय एकाच दिवशी दोनदा मतदान?

Bangladesh Voting Today : बांगलादेशात २९९ जागांसाठी मतदान सुरू असून राजकीय अस्थिरतेनंतर ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना भारतात असून त्यांच्या अवामी लीग पक्षावर बंदी घालण्यात आली आहे.
Voters stand in long queues outside polling stations during Bangladesh’s 2026 general election and national referendum on constitutional reforms.

बांगलादेशच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीत आज मोठा दिवस आहे. जिथे गेल्या दीड वर्षात मोठे परिवर्तन झाले आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना भारतात आहेत आणि त्यांचा पक्ष अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर आज भावी पंतप्रधान निवडण्यासाठी मतदान सुरू आहे.

