Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशात कोणाचे सरकार ? २९९ जांगासाठी मतदान सुरु, मतदारांना का करावे लागतेय एकाच दिवशी दोनदा मतदान?

बांगलादेशच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीत आज मोठा दिवस आहे. जिथे गेल्या दीड वर्षात मोठे परिवर्तन झाले आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना भारतात आहेत आणि त्यांचा पक्ष अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर आज भावी पंतप्रधान निवडण्यासाठी मतदान सुरू आहे. .माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे निधन झाले आहे. त्यांचे पुत्र बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान,परदेशातून परतले आहेत आणि पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. त्यांनी गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याचे आणि देशाला समृद्ध करण्यासाठी आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. गमतीचा भाग म्हणजे बीएनपीने भ्रष्टाचार आणि कुशासनाचा आरोप करत गेल्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. पण यावेळी एकाच दिवशी दोन मते देण्याचा अधिकार मतदारांना दिला आहे. .आज प्रत्येक मतदाराला दोन मतपत्रिका मिळत आहेत. पहिली, पांढरी मतपत्रिका यावर मतदार त्यांच्या मतदारसंघातील त्यांच्या पसंतीच्या खासदारकीच्या उमेदवाराला मतदान करेल. तर दुसरी गुलाबी मतपत्रिका, निवडणुकीसोबत होणाऱ्या राष्ट्रीय जनमत चाचणीसाठी आहे. या मतपत्रिकेमध्ये, मतदार सुधारणांच्या प्रस्तावित पॅकेजवर "हो" किंवा "नाही" असे मत देऊ शकतात. .या पॅकेजमध्ये संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे, पंतप्रधानपदाची मुदत मर्यादा आणि १०० सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहासह द्विसदनीय संसद प्रस्तावित आहे. आज सकाळी मतदान सुरू होण्यापूर्वीच अनेक मतदान केंद्रांवर लोकांच्या लांब रांगा दिसून आल्या..जर ही जनमत चाचणी मंजूर झाली, तर भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही घटनात्मक सुधारणांना वरिष्ठ सभागृहाकडून बहुमताची मान्यता आवश्यक असेल. अशाप्रकारे, कनिष्ठ सभागृहाच्या निर्णयांना आळा घालण्यासाठी वरिष्ठ सभागृहाला अधिकार दिले जात आहेत..थेट स्पर्धा उजव्या विचारसरणीच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि बांगलादेशचा सर्वात मोठा मुस्लिम पक्ष, जमात-ए-इस्लामी यांच्यात आहे. निवडणुकीपूर्वी जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी उठवण्यात आली होती. ती पाकिस्तान आणि आयएसआयच्या जवळची मानली जाते. हसीना यांच्या राजवटीवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचाही आरोप आहे.