गुलामांचा व्यापार ही चूक! भारतासह ५६ देशांची माफी मागण्यास ब्रिटन तयार; पण नुकसान भरपाईला नकार

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी गुलामांच्या व्यापारावर मनापासून माफी मागण्यास तयार असल्याचं विधान केलंय. कॉमनवेल्थ समिटमध्ये सहभागी होण्याआधी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. ट्रान्स अटलांटिक स्वेल ट्रेड म्हणजेच गुलामांच्या व्यापारासाठी माफी मागण्यास तयार असल्याचं सांगताना त्यांनी भरपाई देण्यास मात्र स्पष्ट नकार दिला. द गार्डियनने लिहिलेल्या लेखात याबाबत उल्लेख केला आहे..ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहम यांनी म्हटलं की, गुलाम म्हणून काम करणाऱ्यांनी जे सहन केलं त्याची जाणीव आहे. त्यामुळे खूप वाईट वाटतं. जे क्रौर्य केलं गेलं त्याचे डाग अद्याप मिटलेले नाहीत. नुकसान भरपाई करणं हा काही उपाय नाही. हा एका अत्याचाराच्या बदल्यात दुसरा अत्याचारच ठरेल. कारण ब्रिटनच्या आजच्या लोकांना यासाठी जबाबदार ठरवता येणार नाही..इंडिया आघाडीची महारॅली, रामलीला मैदान परिसरात ४ हजार पोलीस, २०० सीसीटीव्ही आणि कंट्रोल रूम.किंग चार्ल्स हे कॅरेबियन देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. चार्ल्स यांनी बहामास इथं गुलामीचा उल्लेख केला आणि ब्रिटीश राजवटीत मारल्या गेलेल्या लोकांना श्रद्धांजली वाहिली होती. आतापर्यंत ब्रिटनकडून कधीच अशाप्रकारे माफी मागण्यात आली नव्हती. मात्र या मुद्द्याची संवेदनशिलता पाहून आता माफी मागणं योग्य समजलं. गुलामांच्या व्यापारातून पैसे कमावले हे नाकारता येणार नाही. पण पुढे ती बंद करण्यातही ब्रिटननेच भूमिका बजावली होती. १८३३मध्ये ब्रिटनच्या संसदेनं गुलामी बेकायदेशीर घोषित केली होती..संसदेत गुलामी बेकायदेशीर घोषित केली, त्याचा प्रस्ताव मंजूर केला तरी ब्रिटनने इतर देशांवर राज्य करणं सोडलं नाही. सत्ता हातात ठेवून शोषण सुरूच ठेवलं. जवळपास ५६ देशांमध्ये गुलामांचा व्यापार केला जात असे. आता या देशांची माफी मागण्याची तयारी ब्रिटनने दाखवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.