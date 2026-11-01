ग्लोबल

गुलामांचा व्यापार ही चूक! भारतासह ५६ देशांची माफी मागण्यास ब्रिटन तयार; पण नुकसान भरपाईला नकार

Britain Ready to Apologize ब्रिटीश राजवटीत गुलामांचा व्यापार केल्याबद्दल माफी मागण्यास तयार असल्याचं विधान ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी केलंय. मात्र नुकसान भरपाई ही अत्याचाराच्या बदल्यात अत्याचार ठरेल असंही ते म्हणाले.
गुलामांचा व्यापार ही चूक! भारतासह ५६ देशांची माफी मागण्यास ब्रिटन तयार; पण नुकसान भरपाईला नकार
सूरज यादव
Updated on

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी गुलामांच्या व्यापारावर मनापासून माफी मागण्यास तयार असल्याचं विधान केलंय. कॉमनवेल्थ समिटमध्ये सहभागी होण्याआधी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. ट्रान्स अटलांटिक स्वेल ट्रेड म्हणजेच गुलामांच्या व्यापारासाठी माफी मागण्यास तयार असल्याचं सांगताना त्यांनी भरपाई देण्यास मात्र स्पष्ट नकार दिला. द गार्डियनने लिहिलेल्या लेखात याबाबत उल्लेख केला आहे.

Loading content, please wait...
India
Prime Minister
britain