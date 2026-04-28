China Flood Latest News : चीनमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर; 2 तासांत 200 मिमी पाऊस, Qinzhou शहरात ढगफुटीसदृश परिस्थिती

बीजिंग : चीनच्या दक्षिण भागात मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला असून अनेक शहरांमध्ये गंभीर पूरस्थिती निर्माण (China flood latest news) झाली आहे. किनझोऊ शहरात रविवारी (ता. २६) पासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे रस्ते, घरे आणि पार्किंग परिसर पाण्याखाली गेले आहेत. प्रशासनाने परिस्थितीचा आढावा घेत तातडीने बचावकार्य सुरू केले असून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे..स्थानिक वृत्तांनुसार, अनेक भागांमध्ये पावसाचा जोर इतका वाढला की शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे तलावात रूपांतर झाले. नागरिकांच्या गाड्या पाण्यात अडकल्या असून अनेक घरांमध्येही पाणी शिरले आहे. त्यामुळे दैनंदिन जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे..दोन तासांत २०० मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंदचीनच्या हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, किननान जिल्ह्यातील जिउलॉन्ग परिसरात सोमवारी (ता. २७) पहाटे अवघ्या दोन तासांत २०० मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली. काही भागांमध्ये ताशी १४३.३ मिमी वेगाने पाऊस कोसळत असल्याची माहिती समोर आली आहे..या अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण शहर जलमय झाले असून अनेक भागांत नागरिकांना बोटींचा वापर करून प्रवास करावा लागत आहे. दुकाने, शोरूम आणि निवासी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्याने आर्थिक नुकसानही झाले आहे. हजारो वाहनांचे नुकसान झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..किनझोऊमध्ये 'रेड अलर्ट' जारीपरिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासनाने किनझोऊ शहरात 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. डोंगराळ भागांमध्ये भूस्खलनाचा धोका वाढला असून विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्याचाही इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचावकार्यपूरस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाने आणीबाणी जाहीर केली असून अग्निशमन दलाच्या २५ गाड्या आणि १५० हून अधिक जवानांना मदतकार्याकरिता तैनात करण्यात आले आहे. पुरात अडकलेल्या ३० हून अधिक नागरिकांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे..नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहनप्रशासनाने नागरिकांना घराबाहेर पडणे टाळण्याचे आणि सुरक्षित स्थळी आश्रय घेण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून दक्षिण चीनमधील अनेक शहरांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले असून परिस्थितीवर प्रशासनाकडून सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.