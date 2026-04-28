ग्लोबल

China Flood Latest News : चीनमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर; 2 तासांत 200 मिमी पाऊस, Qinzhou शहरात ढगफुटीसदृश परिस्थिती

Qinzhou city flood updates : चीनच्या दक्षिण भागात मुसळधार पावसामुळे किनझोऊ शहरात भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक रस्ते, घरे आणि वाहने पाण्याखाली गेली आहेत.
Southern China flood emergency

Southern China flood emergency

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

बीजिंग : चीनच्या दक्षिण भागात मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला असून अनेक शहरांमध्ये गंभीर पूरस्थिती निर्माण (China flood latest news) झाली आहे. किनझोऊ शहरात रविवारी (ता. २६) पासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे रस्ते, घरे आणि पार्किंग परिसर पाण्याखाली गेले आहेत. प्रशासनाने परिस्थितीचा आढावा घेत तातडीने बचावकार्य सुरू केले असून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
China
rain
Weather Department
Red alert
weather forcast
flood news
flood live news
Flood Damage News
china army