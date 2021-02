टेक्सासमध्ये तुफान बर्फवृष्टी; 21 जणांचा मृत्यू, लाखो घरांमधील बत्ती गुल

नवी दिल्ली- अमेरिकेतील काही भागात सध्या मोठ्याप्रमाणात बर्फवृष्टी होत आहे. यामुळे 21 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर पडल्याचे दिसत आहे. अनेक भागात वीज पुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळे या परिसरात लाखो लोक अडकून बसले आहेत. संपूर्ण टेक्सासमध्ये वादळाचा इशारा जारी केला आहे. परिसरात पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी रविवारी टेक्सासमध्ये तातडीची आणबाणी जाहीर केली होती. व्हाइट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनानुसार या परिसरात मदत अभियान सुरु केले आहे.

टेक्साससह काही भागात विजेचा पुरवठा बंद केल्यामुळे रात्र अंधारात घालवाली लागली आहे. अमेरिकेतील दक्षिण मैदानी भागात झालेल्या जोरदार बर्फवृष्टीमुळे विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आले आहेत. वाहतुकीवरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे. वातावरणातील या बदलामुळे सोमवारी पारा मोठ्याप्रमाणात खाली घसरला. अनेक ठिकाणी विजेचा पुरवठा बंद करण्यात आला. टेक्सासमधील इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी कौन्सिलने (इरकॉट) सोमवारी टप्प्या टप्प्याने वीज बंद करण्यास सुरुवात केली. हजारो घरांमध्ये थोड्या थोड्या काळासाठी वीज बंद करण्यात आली होती. डलास आणि ह्यूस्टन येथील तापमान शून्यापेक्षाही खाली गेल्याचे दिसून आले.

ERCOT spokesperson confirms that wind turbine freeze ups are "the least significant factor" in the outages, which is confirmed by the data I've been sharing on the #TexasFreeze #TexasBlackout. Failures at gas, coal & nuclear units are main story here. ⤵️ https://t.co/WiABiZNuIX https://t.co/O2Qwmnfr05

— JesseJenkins (@JesseJenkins) February 16, 2021