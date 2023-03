Colombia Helicopter Crash: कोलंबियात मोठी दुर्घटना! लष्कराचे हेलिकॉप्टर कोसळले; ४ जणांचा मृत्यू, VIDEO

By

कोलंबियात मोठी दुर्घटना घडली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कोलंबियात लष्करी जवानांचे हेलिकॉफ्टर कोसळले आहे. या भीषण अपघातात चार जवानांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. (Colombia Helicopter Crash Video Shows Army Chopper Crashing Down in Quibdo Four Killed )

हेलिकॉप्टर कोसळतानाची थरारक घटना एका व्यक्तीने आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कोलंबियाच्या पश्चिमेकडील क्विब्डो शहरात अपघात झाला असून या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लष्करी हेलिकॉप्टर पुरवठा ऑपरेशन करत होते. मात्र, उंचावर असताना हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आणि ते खाली कोसळले.

सोमवारी पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली. हेलिकॉप्टर कोसळण्यापूर्वी ते नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसून आले. कोलंबियाचे राष्ट्राअध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी ट्विटरवर या घटनेची पुष्टी केली आणि अपघाताच्या ठिकाणी आपत्कालीन सेवा तैनात करण्यात आल्याचे सांगितले.

अपघाताच्या वेळी हेलिकॉप्टरमध्ये दोन पायलट आणि दोन क्रू मेंबर्स होते. यातील दोन जणांनी हेलिकॉप्टर कोसळण्यापूर्वी उड्या मारल्या असल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. दरम्यान, कोलंबियामध्ये हेलिकॉप्टर कोसळण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देखील अशा घटना घडल्या आहेत.