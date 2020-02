Coronavirus:जपानमध्ये जहाजावर कोरोनाची लागण; 168 भारतीय अडकले

टोकिओ Coronavirus : जपानमधील डायमंड प्रिसेस क्रूझवर कोरोना विषाणू संसर्गाने हल्ला केल्याचे उघड झाले आहे. या क्रुझमध्ये तीन हजार प्रवासी असून, त्यापैकी ६० जणांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे आज निष्पन्न झाले. जहाजावरील एकूण १३० जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचा संशय आहे.

गेल्या आठवड्यात ३ हजार ७११ प्रवाशांना घेऊन जाणारे जहाज जपानच्या किनाऱ्यावर पोचले होते. हॉंगकॉंग येथे या जहाजातील प्रवासी उतरणार होते, मात्र त्यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे उघड झाल्याने जपानने या जहाजावरून प्रवाशांना उतरण्यास मनाई केली. त्याचवेळी क्रूझ डायमंड प्रिन्सेसला वेगळे ठेवण्यात आले. त्यामुळे गेल्या आठवडाभरापासून हजारो नागरिक जहाजावर अडकून पडले आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रसार वेगाने होत असून जहाजावरील सर्व प्रवासी भयभीत झाले आहेत. या जहाजात भारतीय प्रवासी देखील आहेत. त्यात क्रू मेंबर अधिक आहेत.

Many Indian crew & some Indian passengers are onboard the cruise ship #DiamondPrincess quarantined off Japan due to #Coronavirus ( #nCoV ). In this context, any query please contact First Secretary (Consular) @IndianEmbTokyo at fscons.tokyo@mea.gov.in @CPVIndia @MEAIndia @PMOIndia

भारतीयांना सूचना

यासंदर्भात भारतीय दूतावासाने ट्विटरवर म्हटले की, जहाजावर अडकलेल्या नागरिकांविषयी माहिती घेण्यासाठी दूतावासाच्या सचिवाशी संपर्क साधता येईल. जहाजात अडकलेल्या प्रवाशांना मास्क घालण्याची सूचना दिली असून, इतरापासून वेगळे राहण्यास सांगितले आहे. जहाजावरील प्रवासी अनंत अडचणींचा सामना करत आहेत. कारण प्रवासी ज्या कॅबिनमध्ये आहेत, तेथे खिडक्या नाहीत. संसर्ग झालेल्या प्रवाशांवर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे.

Many Indian crew & some Indian passengers are onboard the cruise ship #DiamondPrincess quarantined off Japan due to #Coronavirus. None have tested positive, as per the latest information provided by our Embassy @IndianEmbTokyo. We are closely following the developments.

