Oil Price: कच्च्या तेलाचे दर आठवडाभरात १७ टक्क्यांनी घसरले; भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?

Mumbai: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षावर चर्चेतून तोडगा निघण्याचे सूतोवाच मिळताच जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरले आहेत. मागील आठवड्यात ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत सुमारे १६ ते १७ टक्क्यांची घसरण झाली. कोविडच्या महामारीनंतरची ही सर्वात मोठी साप्ताहिक घसरण ठरली आहे. भारतासाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. कारण देशाला लागणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी जवळपास ८८.७ टक्के तेल आयात केले जाते..९ नोव्हेंबरला बाजार सुरू होताना ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल ९७.४८ डॉलर होता. त्यात ०.८५ टक्क्यांची घसरण झाली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर पुन्हा हल्ले करण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले. दोन्ही देशांमधील चर्चेत प्रगती होत असल्याचे संकेतही मिळाले. त्यामुळे तेल बाजारात घसरण झाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!.भारताला काय फायदा?भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेल स्वस्त झाल्यास देशाचे आयात बिल कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्याचा रुपयावरील दबाव आणि महागाई कमी होण्यासही हातभार लागू शकतो. .Gokul Politics : "गोकुळचं दार मी उघडलं म्हणून..."; महायुतीच्या दोन बड्या मंत्र्यांवर सतेज पाटलांचा थेट प्रहार!.वाहतूक, उद्योग आणि शेती क्षेत्रालाही अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो. मात्र, कच्चे तेल स्वस्त झाले म्हणजे पेट्रोल-डिझेलचे दर लगेच कमी होतील असे नाही. रुपयाचा डॉलरच्या तुलनेतील दर, वाहतूक खर्च, रिफायनरीचा खर्च आणि केंद्र व राज्यांचे कर यांचाही इंधनाच्या किमतीवर परिणाम होतो..होर्मुझचा धोका कायमअमेरिका-इराण चर्चेचे संकेत सकारात्मक असले, तरी संघर्ष संपलेला नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ जहाजांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे तेल पुरवठ्याबाबतची चिंता कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.