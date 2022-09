Video: डिलिव्हरी बॉयने वाटेतचं फस्त केले चिकन; ग्राहकाला पाठवले फक्त हाडे

सध्या सर्वजण ऑनलाईन फुड डिलिव्हरीला प्राधान्य देतात. कारण ऑनलाईन डिलिव्हरीने बऱ्याच गोष्टी सोपी झाल्यात. अगदी काही मिनिटात तुम्हाला तुम्ही ऑर्डर केलेल्या वस्तु घरपोच मिळतात. यात फुड डिलिव्हरी खुप अग्रेसर आहे. आपल्या आवडीचं हवं तसं आपल्याला मिळत असते. पण आम्ही तुम्हाला जर म्हटलं की तुम्ही ऑर्डर केलेलं फुड कुणीतरी वाटेतचं फस्त केलं तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. कारण हे शक्य नाही. पण असं घडलयं.

एका डिलिव्हरी बॉयने स्वत:च वाटेतच ऑर्डर केलेले चिकन फस्त केले आणि ग्राहकाला चक्क फक्त हाडे पाठवले. (delivery boy ate whole chicken and left only bone with letter of sorry for the customer )

सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. एका व्यक्तीने चिकन विंग्ज आणि ज्यूसचा ऑर्डर केला होता. पण जेव्हा त्याला ऑर्डर डिलिव्हर झाली तेव्हा त्यातील चिकनचे विंग्ज पुर्णपणे फस्त करण्यात आले होते आणि हाडांसह एक चिठ्ठी पाठविण्यात आली.

चिठ्ठीत लिहिले होते, “मला खूप भूक लागली त्यामुळे मी चिकन खाल्ले पण ज्यूसला हातही लावलेला नाही. तुम्ही ज्यूस पिऊ शकता."



चिठ्ठी पाहून ग्राहक थक्क झालाय. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ Tiktok युजर @thesuedeshow ने शेअर केला आहे. या व्हिडिओवर नेटकरी वेगवेगळ्या मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहे.