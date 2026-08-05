Dolphin Mother Viral Video शेवटी आईच ती! १० दिवसाच्या पिल्लाचा मृतदेह पाठीवर घेऊन समृद्रात फिरतेय; डॉल्फिनचा Video Viral

ऑस्ट्रेलियाच्या समुद्रात एक डॉल्फिन मादी तिच्या मृत पिल्लाचा मृतदेह घेऊन पोहोत असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. डॉल्फिनचं नाव फ्रॅगल असं असून दोन आठवड्यापूर्वी जन्मललेल्या पिल्लाचा काही दिवसातच मृत्यू झाला. त्यानंतरही पिल्लाची आई मृतदेह सोडू न देता समुद्रात पाठीवर घेऊन पोहोत राहिली. समुद्रात कधी पाठीवर घेऊन तर कधी पुढे ढकलत, कधी कळपात त्याच्या सोबत पोहोताना दिसते. .पश्चिम ऑस्ट्रेलियाच्या लेशेनॉल्ट एस्टुअरीत ही घटना घडलीय. या परिसरात संशोधन कऱणाऱ्या पथकाने व्हिडीओ शूट केला आहे. एका इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटलंय की फ्रॅगल अनेक दिवसांपासून तिच्या पिल्लासोबत दिसत आहे. फ्रॅगलने याआधीही चार पिल्लं गमावली आहेत. हिवाळ्यात जन्मललेल्या पिल्लांचं जीवंत राहणं कठीण असेल याची जाणीव संशोधकांच्या टीमला होती. जेव्हा टीमने पिल्लांना पाहिलं होतं तेव्हा त्यांचा श्वास वेगानं सुरू होता. त्यामुळे पिल्लं फार काळ जीवंत राहणार नाहीत याची कल्पना होती..UPI Payment News : Google pay, PhonePe, Paytm ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागणार? संसदेत विधेयक.व्हिडिओत एक दिलासा देणारी गोष्टही दिसतेय. फ्रॅगल डॉल्फिनच्या पिल्लाचा मृत्यू झाल्यानंतर इतर डॉल्फिनही तिच्यासोबत आहेत. दु:खाच्या या क्षणात तिची साथ दिल्याचं हे दृश्य भावुक करणारं आहे. समुद्रातील इतर डॉल्फिन तिच्या भोवतीने आणि सोबत काही वेळा दिसतात..लेशेनॉल्ट एस्टुअरीमध्ये डॉल्फिन माशांची संख्या कमी आहे. दरवर्षी नवजात डॉल्फिन बघायला मिळत नाहीत. त्यामुळे नुकत्याच जन्मललेल्या डॉल्फिनच्या पिल्लाचा मृत्यू धक्कादायक आहे. पिल्लाच्या मृत्यूचं दु:ख झालेल्या ड़ॉल्फिनचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते डॉल्फिन तिच्या पिल्लांसोबत खूप घट्ट नातं बनवते. जेव्हा पिल्लाचा मृत्यू होतो तेव्हा अनेक तासांपासून ते दिवसांपर्यंत सोबत घेऊन फिरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.