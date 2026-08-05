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Dolphin Mother Viral Video शेवटी आईच ती! १० दिवसाच्या पिल्लाचा मृतदेह पाठीवर घेऊन समृद्रात फिरतेय; डॉल्फिनचा Video Viral

Dolphin Mother Viral Video एक डॉल्फिन मृत पिल्लाचा मृतदेह घेऊन पोहोत असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. डॉल्फिन पिल्लाचा मृतदेह कधी पाठीवर घेऊन तर कधी पुढे ढकलत, कधी कळपात त्याच्या सोबत पोहोताना दिसते.
Dolphin Mother Viral Video

Dolphin Mother Carries Dead Calf in Emotional Viral Video

Esakal

सूरज यादव
Updated on

ऑस्ट्रेलियाच्या समुद्रात एक डॉल्फिन मादी तिच्या मृत पिल्लाचा मृतदेह घेऊन पोहोत असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. डॉल्फिनचं नाव फ्रॅगल असं असून दोन आठवड्यापूर्वी जन्मललेल्या पिल्लाचा काही दिवसातच मृत्यू झाला. त्यानंतरही पिल्लाची आई मृतदेह सोडू न देता समुद्रात पाठीवर घेऊन पोहोत राहिली. समुद्रात कधी पाठीवर घेऊन तर कधी पुढे ढकलत, कधी कळपात त्याच्या सोबत पोहोताना दिसते.

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