US Visa Bond Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ५० देशांना दणका ! व्हिसा बाँड केला अनिवार्य, नेमकं काय आहे प्रकरण ?

अमेरिकेने पुढील महिन्यांपासून ५० देशांच्या नागरिकांसाठी 'व्हिसा बाँड्स'अनिवार्य केले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने बुधवारीजाहीर केले की, नागरिकांना B1 (व्यावसायिक) आणि B2 (पर्यटक) व्हिसा मिळवण्यापूर्वी १५,००० डॉलर्सचा बाँड जमा करणे आवश्यक असेल. ज्या व्हिसाधारकांनी त्यांच्या व्हिसाच्या अटींचे पालन केले आहे आणि अमेरिकेतून वेळेवर परतले आहेत, किंवा ज्यांनी शेवटी प्रवास न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशांना हा बाँडची रक्कम परत केली जाईल. .ट्रम्प प्रशासनाने का घेतला निर्णय? ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामागील उद्देश, व्हिसाद्वारे अधिकृत केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ अनधिकृतपणे वास्तव्य करण्याचे प्रमाण कमी करणे हा आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, आतापर्यंत या कार्यक्रमांतर्गत सुमारे एक हजार परदेशी नागरिकांना व्हिसा जारी करण्यात आले आहेत; त्यापैकी ९७ टक्के नागरिक वेळेवर आपापल्या मायदेशी परतले आहेत. याउलट, मागील प्रशासनाच्या शेवटच्या वर्षात, या योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या ५० देशांमधील ४४,००० हून अधिक व्यक्तींनी अमेरिकेत त्यांच्या व्हिसाच्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य केले होते. .यादीत नवीन देशांचा समावेशजर एखाद्या व्यक्तीने व्हिसाच्या अटींचे पालन केले आणि वेळेवर आपल्या मायदेशी परतले, तर ती रक्कम परत केली जाईल. २ एप्रिलपासून, १२ नवीन देशांचा—कंबोडिया, इथिओपिया, जॉर्जिया, ग्रेनाडा, लेसोथो, मॉरिशस, मंगोलिया, मोझांबिक, निकाराग्वा, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स आणि ट्युनिशियाचा या धोरणांतर्गत समावेश केला जाईल. हे देश आधीच्या ३८ देशांच्या यादीत सामील होतील, ज्यांना हा नियम आधीच लागू आहे; यामध्ये अल्जीरिया, अंगोला, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, युगांडा, झांबिया, झिम्बाब्वे आणि इतर देशांचा समावेश आहे. या यादीत भारत आणि पाकिस्तानचा समावेश नाही. .अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले की, भविष्यात "इमिग्रेशन जोखीम घटकांवर" आधारित विशेषतः व्हिसा मुदतीपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करण्याचे प्रमाण आणि नियमांचे पालन यासंबंधीच्या आकडेवारीवर आधारित या कार्यक्रमाचा विस्तार करून त्यात आणखी देशांचा समावेश केला जाऊ शकतो. ट्रम्प प्रशासनाने या धोरणाचे वर्णन आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असेही केले आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला देशाबाहेर काढण्यासाठी सरासरी १८,००० डॉलर्सचा खर्च येतो. .अमेरिकेची लाखो डॉलर्सची बचत या कार्यक्रमामुळे, व्हिसा मुदतीचे उल्लंघन होण्याच्या घटनांमध्ये झालेली घट अमेरिकन करदात्यांचे दरवर्षी अंदाजे ८०० दशलक्ष डॉलर्स वाचवत आहे. व्हिसा बाँडचा हा नियम प्रामुख्याने अल्पकालीन व्हिसांना लागू होतो; उदाहरणार्थ, B1 (व्यवसाय) आणि B2 (पर्यटन) व्हिसा. संबंधित व्यक्ती आपल्या व्हिसाच्या अटी व शर्तींचे पालन करतील, याची खात्री देण्यासाठी हा बाँड एक आर्थिक हमी म्हणून कार्य करतो. B1 आणि B2 हे सर्वाधिक प्रमाणात दिले जाणारे 'बिगर-स्थलांतरित'व्हिसा आहेत, ज्यांचा वापर व्यवसाय, पर्यटन आणि कौटुंबिक भेटींसाठी केला जातो.