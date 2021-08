सौदी अरेबियाच्या विमानतळावर पुन्हा ड्रोन हल्ला; 8 जखमी

नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानात सध्या युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाच सौदी अरेबियामधील एका विमानतळावर ड्रोन हल्ला झाल्याचं समोर आलं आहे. या हल्ल्यामध्ये ८ जण जखमी झाले आहेत तर एका विमानाचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक वृत्तवाहिनीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

गेल्या चोवीस तासात सौदीतील अभा विमानतळावर झालेला हा दुसरा ड्रोन हल्ला आहे. या ताज्या हल्ल्याची अद्याप कोणत्याही संघटनेनं जबाबदारी घेतलेली नाही.

येमेनमधील इराण समर्थक शिया बंडखोरांशी लढणाऱ्या सौदी नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीनं या हल्ल्याबद्दल सविस्तर माहिती तसेच यातील मृतांची माहिती दिलेली नाही. सौदीनं सांगितलं की, त्यांच्या सैन्याकडून ड्रोन पाडण्यात यश आलं आहे.

