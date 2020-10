भूकंपामुळे तुर्की हादरले; इमारती जमीनदोस्त, 17 जणांचा मृत्यू

अंकारा - तुर्कस्तानात झालेल्या शक्तीशाली भूकंपामुळे मोठा विध्वंस झाला आहे. तब्बल 7 रिश्टर स्केल इतकी भूकंपाची तीव्रता होती. या भूकंपाचा सर्वात मोठा धक्का इजमिर शहराला बसला असून प्रचंड नुकसान झालं आहे. यामध्ये 17 जणांचा मृत्यू झाला असून 700 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. अनेक इमारती पत्त्याप्रमाणे कोसळल्या आहेत.

भूकंपाचे केंद्र एजियर समुद्रात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसंच भूकंपामुळे त्सुनामीचा धोकाही वाढला आहे. तुर्कस्तानच्या आपत्ती निवारण कक्षाने बचावपथकांना भूकंपाचे धक्के बसलेल्या भागात पाठवलं आहे.

196 aftershocks felt with 23 hitting over magnitude 4 following major Izmir earthquake: Turkey's media https://t.co/8Et2zxcFDz

— ANI (@ANI) October 30, 2020