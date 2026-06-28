Plane Crash : मोठी बातमी! फ्रान्समध्ये विमान कोसळलं, पाच विद्यार्थ्यांसह ११ जणांचा मृत्यू

ईशान्य फ्रान्समधील टॉम्ब्लेन शहरात रविवारी (२८ जून) भीषण विमान दुर्घटना घडली आहे. पॅराशूट प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे पिलाटस पीसी-६ टर्बो पोर्टर हे लहान विमान अचानक कोसळल्याने वैमानिकासह एकूण ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. .स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे विमान पॅराशूट प्रशिक्षण शाळेशी संबंधित होते. दुर्घटनेच्या वेळी विमानात वैमानिकासह १० प्रवासी होते. मृतांमध्ये पाच प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी आणि पाच प्रशिक्षकांचा समावेश आहे. अपघात इतका भीषण होता की विमानातील एकाही व्यक्तीचा जीव वाचू शकला नाही..विमान उड्डाण करत असतानाच अचानक ते कोसळल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. दुर्घटनेची माहिती मिळताच बचाव पथके आणि आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी दाखल झाल्या. मात्र, सर्वांचा जागीच मृत्यू झाल्याने कोणालाही वाचवता आले नाही..Helicopter Crash: आक्रोश, धूर आणि मृत्यू... सौदी अरेबियात भीषण हेलिकॉप्टर दुर्घटना; अरामकोचे हेलिकॉप्टर कोसळून १४ जणांचा मृत्यू.या दुर्घटनेची गंभीर दखल फ्रान्स सरकारने घेतली आहे. देशाचे गृहमंत्री घटनास्थळी रवाना झाले असून संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. तसेच संबंधित यंत्रणांना तातडीने तपासाचे आदेश देण्यात आले आहेत..IAF Plane Crash हवाई दलाच्या विमानाचे लँडिंगनंतर दोन तुकडे, आगीचा भडका; ५ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू.दरम्यान, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विमानात तांत्रिक बिघाड झाला होता का, हवामान कारणीभूत ठरले की अन्य काही कारण होते, याचा तपास सुरू आहे. विमानातील ब्लॅक बॉक्स आणि इतर तांत्रिक माहितीची तपासणी केल्यानंतरच दुर्घटनेचे खरे कारण समोर येणार आहे. फ्रान्समधील अलीकडील काळातील ही सर्वात गंभीर विमान दुर्घटनांपैकी एक मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.