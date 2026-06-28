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Plane Crash : मोठी बातमी! फ्रान्समध्ये विमान कोसळलं, पाच विद्यार्थ्यांसह ११ जणांचा मृत्यू

France Plane Crash : या दुर्घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. बचावकार्य सुरू असून अपघाताचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
France Plane Crash

France Plane Crash

ESAKAL

Shubham Banubakode
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ईशान्य फ्रान्समधील टॉम्ब्लेन शहरात रविवारी (२८ जून) भीषण विमान दुर्घटना घडली आहे. पॅराशूट प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे पिलाटस पीसी-६ टर्बो पोर्टर हे लहान विमान अचानक कोसळल्याने वैमानिकासह एकूण ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

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Plane Crash