युवती म्हणाली, मी कोरोना पॉझिटिव्ह आणि तो पसरवणार...

टेक्सास (अमेरिका) : जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असताना अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी अनेकजण अहोरात्र प्रयत्न करत असताना एका युवतीने व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला आहे. संबंधित युवतीचा पोलिस शोध घेत आहेत.

पाकमध्ये तबलिगींमुळे उडालाय हाहाकार...

युवतीने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की, 'मी कोरोना पॉझिटिव्ह, आणि आता मी कोरोना पसरवणार.' युवतीने तो व्हिडिओ जाणीवपूर्वक सोशल मीडियावर अपलोड केला आहे. पोलिसांनी शोध घेतल्यानंतर तो अमेरिकेच्या टेक्सासमधील कॅरोल्टन शहरात राहणाऱ्या तरुणीचा असल्याची माहिती पुढे आली.

We have identified the woman seen on social media claiming to be COVID-19 positive as 18-year-old Lorraine Maradiaga and are charging her with Terroristic Threat, Texas Penal Code 22.07.

We have not located her yet. Tips: (972) 466-3333 or CrimeTips@CityofCarrollton.com. pic.twitter.com/KySDDXL2RH

— Carrollton TX Police (@CarrolltonTXPD) April 5, 2020