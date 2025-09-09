Nepal Protest: सोशल मीडियावरील बंदीवरून नेपाळ ढवळून निघाला; भारताने नागरिकांना सतर्कतेचा सल्ला दिला, सांगितलं...

नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीच्या विरोधात होणाऱ्या निदर्शनांबाबत भारत सरकार सावध आहे. नेपाळमध्ये वाढत्या अशांततेत किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. भ्रष्टाचार आणि वादग्रस्त सोशल मीडिया बंदीविरोधात अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांनंतर नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला आहे. तसेच राष्ट्रपतींनीही राजीनामा दिला आहे. याबाबत भारत सरकारने सुचना जारी केली आहे. तसेच एक आवाहन केले आहे. .मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या निदर्शनांच्या दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने (एमईए) म्हटले आहे की भारतीय नागरिकांनी परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत नेपाळचा प्रवास पुढे ढकलावा. जे आधीच हिमालयीन देशात आहेत त्यांना घरातच राहण्याचा आणि रस्त्यावर न येण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी काठमांडू आणि नेपाळच्या इतर अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू केला आहे. नेपाळमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीय नागरिकांना सतर्क राहण्याचा आणि नेपाळी अधिकाऱ्यांच्या सूचना आणि नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. .Nepal protests : नेपाळमधील आंदोलनाचे सीमेवर पडसाद; परिस्थिती तणावपूर्ण भारतीय पर्यटकांना रोखलं.परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, मदतीची गरज असलेले भारतीय नागरिक खालील हेल्पलाइन क्रमांकांवरून दूतावासाशी संपर्क साधू शकतात. +९७७–९८० ८६० २८८१ (व्हॉट्सअॅपवर देखील), +९७७–९८१ ०३२ ६१३४ (व्हॉट्सअॅपवर देखील)... कालपासून नेपाळमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि अनेक तरुणांच्या जीवितहानीबद्दल आम्हाला खूप दुःख आहे. मृतांच्या कुटुंबियांसोबत आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना आहेत. जखमींना लवकर बरे व्हावे अशी आमची इच्छा आहे. .निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जवळचा मित्र आणि शेजारी म्हणून, आम्हाला आशा आहे की सर्व संबंधित पक्ष संयम बाळगतील आणि शांततापूर्ण मार्गाने आणि संवादाद्वारे समस्या सोडवतील. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांना राजीनामा सादर करताना, ७३ वर्षीय पंतप्रधान ओली म्हणाले की, 'समस्या सोडवण्यास मदत करण्यासाठी आणि संविधानानुसार राजकीयदृष्ट्या ती सोडवण्यासाठी' ते पद सोडत आहेत. ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर लष्कराने ट्विटरवर (पूर्वी ट्विटर) नागरिकांना 'संयम बाळगण्याचे' आवाहन केले..Nepal Protest : नेपाळमध्ये आंदोलनाचा भडका! पंतप्रधान ओलींचा राजीनामा; तरुणांनी अर्थमंत्र्यांना पळवून पळवून मारलं... .गेल्या वर्षी जुलैमध्ये शपथ घेतल्यानंतर चौथा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या ओली यांनी मंगळवारी सर्व पक्षांची बैठक बोलावली होती आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते. या दरम्यान त्यांनी हिंसाचार 'राष्ट्राच्या हिताचा नाही' असे म्हटले आणि अशांततेसाठी 'विविध स्वार्थी केंद्रांमधून घुसखोरी' याला जबाबदार धरले. निषेधांना खतपाणी घालणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर त्यांनी थेट काहीही सांगितले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.