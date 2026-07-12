Oman Coast Incident : ओमान किनाऱ्याजवळ व्यापारी जहाजावर मोठा हल्ला, १० भारतीयांना वाचवण्यात यश, एक जण बेपत्ता

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याबाबत भारताने कठोर भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'जीएफएस गॅलेक्सी' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. रविवारी जारी केलेल्या निवेदनात मंत्रालयाने माहिती दिली की, जहाजावरील ११ भारतीय नागरिकांपैकी १० जणांची सुटका करण्यात आली आहे, तर एक जण अद्याप बेपत्ता आहे. .परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 'जीएफएस गॅलेक्सी'वर हल्ला झाल्यानंतर त्वरित मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले. जहाजावरील ११ भारतीयांपैकी १० जणांची सुटका करण्यात आली असली, तरी बेपत्ता असलेल्या एका भारतीय नागरिकाचा शोध अद्याप सुरू आहे. ओमानमधील भारतीय दूतावास परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि सुरू असलेल्या शोध व बचाव कार्यात ओमानच्या अधिकाऱ्यांशी सक्रियपणे समन्वय साधत आहे. या संकटाच्या काळात सहकार्य केल्याबद्दल भारताने ओमानच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. .आपल्या निवेदनात मंत्रालयाने या भागात व्यापारी जहाजांवर होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांबद्दल तीव्र चिंता आणि व्यथा व्यक्त केली असून, हा कल अत्यंत चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. भारत सरकारने जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, या भागातील तणाव त्वरित कमी करणे आवश्यक आहे. तसेच, संपूर्ण भागात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेल्या राजनैतिक चर्चेला तार्किक आणि शांततापूर्ण निष्कर्षापर्यंत नेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..ओमानजवळ व्यापारी जहाजावर हल्ला! अमेरिकेविरोधात संतप्त भारताचा मोठा निर्णय; US राजदूतांना निषेधपत्र जारी.भारताने ठाम भूमिका घेत म्हटले आहे की, या भागात व्यापारी जहाजे आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे त्वरित थांबले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे पालन करून, जागतिक व्यापाराची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी या भागातील आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर मुक्त आणि विनाअडथळा नौकानयन व व्यावसायिक हालचाली लवकरात लवकर पूर्ववत केल्या जाव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.