US Election 2024: भारत अमेरिकेला दुर्बल समजत आहे; अध्यक्षपदाच्या उमेदवार निक्की हेली असं का म्हणाल्या?

वॉशिंग्टन- अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका नोव्हेंबर महिन्यामध्ये होत आहेत. त्याआधी डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिक पक्षांमध्ये प्रायमरी निवडणुका सुरु आहेत. रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या भारतीय वंशाच्या उमेदवार निक्की हेली यांनी भारताबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. भारत अमेरिकेवर विश्वास ठेवत नाही. तो अमेरिकेला कमकूवत समजतो, असं त्या म्हणाल्या आहेत.

निक्की हेली म्हणाल्या की, भारत हा आता हुशार होत आहे. त्याला अमेरिकेच्या नेतृत्त्वावर विश्वास राहिला नाही. त्यामुळेच भारत रशियासोबत संबंध अधिक चांगले करत आहे. भारताला अमेरिकेचा साथीदार बनायचं आहे, पण अमेरिका कितपत नेतृत्व करेल याबाबत त्यांना शंका वाटत आहे. फॉक्स बिजनेस न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत हेली बोलत होत्या. (India consider America as weak Why did us Republican presidential candidate Nikki Haley say that )