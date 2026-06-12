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India Deploys 12 Nuclear Warheads: दुनियावालों हमें बचाओ! भारताने इतिहासात पहिल्यांदाच गोदामातून काढले १२ अणुबॉम्ब; पाकची भीतीने गाळण

Strategic Shift in South Asia: पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कबूल केले आहे की, भारताची अणुशक्ती ही आंतरराष्ट्रीय अंदाजांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक घातक आणि विनाशकारी झाली आहे.
India Deploys 12 Nuclear Warheads

India Deploys 12 Nuclear Warheads

esakal

संतोष कानडे
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India nuclear arsenal deployment details: भारताकडे सद्य घडीला १९० अणुबॉम्ब आहेत, त्यापैकी १२ अणुबॉम्ब भारताने गोदामातून बाहेर काढले आहेत. इतिहासात पहिल्यांदाच भारताने असं पाऊल उचललं आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट या जागतिक पातळीवरील प्रतिष्ठित संस्थेच्या ताज्या अहवालामध्ये ही माहिती आहे.

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