India Deploys 12 Nuclear Warheads: दुनियावालों हमें बचाओ! भारताने इतिहासात पहिल्यांदाच गोदामातून काढले १२ अणुबॉम्ब; पाकची भीतीने गाळण

India nuclear arsenal deployment details: भारताकडे सद्य घडीला १९० अणुबॉम्ब आहेत, त्यापैकी १२ अणुबॉम्ब भारताने गोदामातून बाहेर काढले आहेत. इतिहासात पहिल्यांदाच भारताने असं पाऊल उचललं आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट या जागतिक पातळीवरील प्रतिष्ठित संस्थेच्या ताज्या अहवालामध्ये ही माहिती आहे..भारताबद्दलच्या या माहितीमुळे पाकिस्तानची चांगलीच भंबेरी उडाली आहे. या अहवालानुसार, भारताने १२ अणुबॉम्ब गोदामांमधून बाहेर काढून थेट ऑपरेशनल मोडमध्ये म्हणजेच युद्ध सज्जतेसाठी सक्रिय तैनात केले आहेत. भारताच्या या वाढत्या लष्करी ताकदीमुळे आणि अचूक संरक्षण रणनीतीमुळे शेजारील पाकची झोप उडाली आहे..पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत अत्यंत घाबरलेल्या सुरात कबूल केले आहे की, भारताची अणुशक्ती ही आंतरराष्ट्रीय अंदाजांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक घातक आणि विनाशकारी झाली आहे. भारताच्या या मारक क्षमतेचा धसका घेऊन कंगाल पाकिस्तान आता जागतिक शक्तींसमोर आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर मदतीसाठी याचना करत असून, भारताचा हा लष्करी पुरवठा रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत आहे..Gambling Raid : शिंदेवाडीतील अवैध सोरट जुगार अड्ड्यावर राजगड पोलिसांचा धडक छापा; ३० लाखांहून अधिक मुद्देमाल जप्त, सहा जणांवर गुन्हा.भारताच्या 'या' दोन नव्या तंत्रज्ञानाची पाकला धास्तीभारताचे दोन मोठे लष्करी तंत्रज्ञान आणि रणनीतीमुळे पाकिस्तानची झोप उडालीय. यातलं पहिलं कारण म्हणजे भारताचे 'कॅनिस्टरायझेशन' तंत्रज्ञान होय. पारंपरिक पद्धतीनुसार भारताचे अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रे वेगवेगळी ठेवली जात असत, ज्यामुळे हल्ला करण्यासाठी पूर्वतयारीला अधिक वेळ लागायचा. मात्र, आता अग्नी-५ सारख्या आधुनिक कॅनिस्टराईज्ड क्षेपणास्त्रांमुळे अणुबॉम्ब नेहमी क्षेपणास्त्राच्या आतच सीलबंद आणि तैनात असतात. दुसरं सर्वात मोठं कारण म्हणजे भारताची जमीन, हवा आणि समुद्र अशा तिन्ही आघाड्यांवरून अणुहल्ला करण्याची क्षमता म्हणजेच 'न्यूक्लियर ट्रायड' आता पूर्णपणे परिपक्व झाली आहे. 'आयएनएस अरिहंत' सारख्या अणू पाणबुड्यांमुळे भारताची 'सेकंड स्ट्राईक' क्षमता आता पूर्णपणे सुरक्षित आणि अचूक झाली आहे..Kalyan: निर्दयीपणाचा कळस! जन्मानंतर अवघ्या सहा दिवसांतच चिमुकलीला कचऱ्यात टाकलं; कल्याणमध्ये हृदयद्रावक घटना.त्यातच सध्या पाकिस्तान भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत असून, त्याचे संरक्षण बजेट भारताच्या तुलनेत कुठेच टिकत नाही. त्यामुळे भारताच्या या अफाट तांत्रिक प्रगतीचा मुकाबला करणे पाकिस्तानला अशक्य झाले आहे. आपली हीच हताशता लपवण्यासाठी पाकिस्तान आता जागतिक स्तरावर आपली अवस्था दाखवून देतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.