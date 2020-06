नेहरुंच्या काळातील कार्याचे पंतप्रधान मोदींनी गायले गोडवे, दक्षिण कोरियात दाखवला व्हिडिओ

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरियाच्या युद्धाला सुरुवात होऊन 70 वर्षे झाल्याच्या दिवशी दक्षिण कोरियाच्या लोकांसाठी एक व्हिडिओ मेसेज पाठवला आहे. हा व्हिडिओ आज सेऊल इथं झालेल्या कार्यक्रमामध्ये दाखवण्यात आला. मोदींनी यामध्ये म्हटलं की, या विशेष क्षणी त्या शूरवीरांना सलाम ज्यांनी कोरियात शांतता राखण्यासाठी प्राणांचे बलिदान दिले. भारताने 70 वर्षांपूर्वी झालेल्या या युद्धावेळी 60 पॅरा फील्ड अॅम्ब्युलन्सने वैद्यकिय मदत करत मोलाचं योगदान दिलं होतं याचा अभिमान आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, कोरियात शांतता प्रस्थापित कऱण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याबद्दल राष्ट्रपती मून जेई इन यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करतो. कोरियामध्ये 1950 ते 1953 या काळात युद्ध झालं होतं. याची सुरुवात 25 जून 1950 ला उत्तर कोरियावर आक्रमणापासून झाली होती. शीतयुद्धाच्या काळात झालेलं हे सर्वात मोठं युद्ध होतं.

कोरियातील या युद्धामध्ये उत्तर कोरियाला सोविएत संघ आणि चीनने समर्थन दिलं होतं तर दक्षिण कोरियासोबत अमेरिका होती. तीन वर्षे चालेलेल्या या युद्धातून काहीच निष्पन्न झालं नाही मात्र जिवीत हानीसह तणाव मात्र वाढला.

India is proud to have contributed to this cause by deploying 60 Para Field Hospital in the Korean Peninsula during the War. I also appreciate the efforts made by President Moon Jae-In to preserve and promote peace in the Korean peninsula: PM Narendra Modi pic.twitter.com/lXRwywadpp

— ANI (@ANI) June 25, 2020