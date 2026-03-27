Gas Shortage: भारताने शोधला होर्मुजला पर्याय! 'या' मार्गाने होतोय मुबलक तेल पुरवठा

1. इराण-इस्रायल युद्धामुळे होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारताला इंधन संकटाचा सामना करावा लागला आहे. 2. भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आयात वाढवून संकटावर मात केली आहे. 3. रशियाकडून होणारी आयात ८२.३% वाढली असून, देशाच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा वाटा ४५.२% झाला आहे. 4. अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदीसाठी तात्पुरती सवलत दिली आहे. 5. भारताने राखीव साठ्याचा वापर करून इंधनाचा तुटवडा टाळला आहे..Iran-Israel War: इराणने होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद केल्याने अनेक देशांचे इंधनाच्या बाबतीत वांदे झाले आहेत. काही देशांवर चक्क लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आलेली आहे. त्यातच आता भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजांची ये-जा थांबली असली, तरी भारताचा जुना मित्र रशियाने मदतीचा हात पुढे केलाय..भारत आपल्या गरजेच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक तेल आणि त्यापेक्षाही जास्त एलपीजी (LPG) खाडी देशांतून आयात करतो. मात्र, युद्धामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. इराक आणि युएई या देशांकडून होणाऱ्या आयातीत अनुक्रमे ६९.२% आणि ७२.८% घट झाली आहे. सौदी अरेबिया आणि कुवैत येथून होणारा पुरवठाही ४५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे..या संकटावर मात करत भारताने आपली रणनीती बदलली असून रशियाकडून कच्चे तेल घेण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढवले आहे. मार्चच्या पहिल्या २५ दिवसांत रशियाकडून होणारी आयात ८२.३ टक्क्यांनी वाढून १.९ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस इतकी पोहोचली आहे. देशाच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा वाटा फेब्रुवारीतील २०.१ टक्क्यांवरून वाढून आता ४५.२ टक्क्यांवर गेला आहे..दरम्यान, पूर्वी रशियाकडून तेल घेण्यास विरोध करणारा अमेरिका आता वेगळ्या भूमिकेत गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढू नयेत, यासाठी अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी तात्पुरती सवलत दिली आहे. अमेरिकेतील आगामी निवडणुका आणि जागतिक बाजारपेठेतील संतुलन राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मानले जातेय..भारतात इंधनाचा तुटवडा नाहीभारताने केवळ आयातीवर अवलंबून न राहता आपल्याकडील राखीव साठ्याचा वापर करून रिफायनरींचे कामकाज सुरू ठेवले आहे. यामुळे देशात सध्या पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅसचा तुटवडा निर्माण झालेला नाही. जो रशियन तेल साठा काही काळापूर्वी विक्रीविना पडून होता, तोच आता भारतासाठी संकटकाळी महत्त्वाचा ठरला आहे.