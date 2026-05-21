India Pakistan UN : आपल्याच नागरिकांवर बॉम्ब हल्ले करणाऱ्या देशाने आम्हाला शिकवू नये, दहशतवादावरुन भारताने पाकिस्तानला सुनावले खडे बोल

भारताने दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला पुन्हा एकदा खडे बोल सुनावले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताने पाकिस्तानला प्रभावीपणे गप्प केले. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी पाकिस्तानवर जोरदार हल्ला चढवला. पाकिस्तानवर तोफ डागत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, ज्या देशाचा इतिहास नरसंहार आणि हिंसाचाराने भरलेला आहे, त्या देशाला भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. शिवाय, भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सीमापार दहशतवादाबाबत एक कडक संदेशही दिला. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रांना जबाबदार धरले जावे, अशी मागणी पी. हरीश यांनी केली..गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये, 'UNAMA' (अफगाणिस्तानमधील संयुक्त राष्ट्रांचे सहाय्य मिशन) च्या एका अहवालाचा संदर्भ देत भारताने सांगितले की, २०२६ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत, पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या सीमापार कारवाया आणि हवाई हल्ल्यांमुळे अफगाणिस्तानमध्ये ७५० नागरिकांची मृत्यू झाले. UNAMA च्या मते, या ९५ घटनांपैकी ९४ घटनांसाठी पाकिस्तानी सुरक्षा दले जबाबदार होती..अफगाणिस्तानवर ज्या पद्धतीने हल्ले केले गेले, त्यावरून भारताने पाकिस्तानचा तीव्र शब्दांत समाचार घेतला. भारताने पुढे निदर्शनास आणून दिले की, या वर्षाच्या सुरुवातीला मार्च महिन्यात म्हणजेच रमजानच्या काळात पाकिस्तानने काबुलमधील 'ओमिद व्यसनमुक्ती रुग्णालया'वर हवाई हल्ला केला होता. या हल्ल्यात २६९ नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर १२२ लोक जखमी झाले. भारताने नमूद केले की, हा हल्ला तरावीह (Tarawih) नमाजानंतर, लोक मशिदीतून बाहेर पडत असतानाच घडला होता..Premium|India national security challenges : पाकिस्तानचे वाढते भूराजकीय महत्त्व, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि भारतावरील दहशतवादी धोके.१९७१ च्या युद्धाचा संदर्भ भारताने हे देखील अधोरेखित केले की, 'अफगाणिस्तानमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या सहाय्य मिशन'नुसार, पाकिस्तानने केलेल्या सीमापार हिंसाचारामुळे ९४,००० हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. शिवाय, १९७१ मधील 'ऑपरेशन सर्चलाईट'चा संदर्भ देत भारताने सांगितले की, पाकिस्तानने आपल्याच नागरिकांवर अत्याचार केले होते ज्यामध्ये नरसंहार आणि ४,००,००० महिलांवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारासारख्या कृत्यांचा समावेश होता. पाकिस्तान आपल्या स्वतःच्या अंतर्गत अपयशांवर पांघरूण घालण्याच्या प्रयत्नात सातत्याने हिंसाचार आणि अपप्रचाराचा आधार घेतो, असे भारताने ठामपणे सांगितले. .Pahalgam: पहलगामचे सूत्रधार मोकाटच; ओळख लपवून पाकिस्तानमध्ये वावर; गुप्तचरांची नजर . सीमापार दहशतवादावर भारताचा ठाम संदेशसंयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी स्पष्ट केले की, सीमापार दहशतवाद हा प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी आजही एक मोठा धोका बनलेला आहे. त्यांनी नमूद केले की, भारत हा गेल्या अनेक दशकांपासून दहशतवादाचा बळी ठरत आला आहे. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या, दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या किंवा त्यांना मदत करणाऱ्या राष्ट्रांना जबाबदार धरलेच पाहिजे, असे भारताने कोणत्याही संदिग्धतेशिवाय ठामपणे मांडले. नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे कोणत्याही सबबीखाली कधीही समर्थन केले जाऊ शकत नाही, यावरही त्यांनी विशेष भर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.