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Lindsey Graham Death : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विश्वासू खासदाराचे निधन, भारताला दिली होती ५०० टक्के टॅरिफची धमकी

Donald Trump Ally : भारतावर ५००% टॅरिफ लावण्याची धमकी देत त्यांनी भारताबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. २००२ पासून ते अनेक वेळा सिनेटर म्हणून निवडून आले आणि सिनेट न्याय समितीचे अध्यक्षही राहिले.
Lindsey Graham, senior US Senator and close ally of Donald Trump

Lindsey Graham, senior US Senator and close ally of Donald Trump

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Who Was Lindsey Graham? Political Career Overview : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विश्वासू खासदार लिंडसे ग्रॅहम यांचे वयाच्या ७१ व्या वर्षी निधन झाले. ते मागील काही दिवसांपासून आजारी होते. त्यांच्यावररुग्णालयात उपचार सुरू होते.ग्रॅहम दक्षिण कॅरोलिनाचे सिनेटर म्हणून काम पाहिले होते. एका रिपब्लिकन नेत्याने त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला; त्यांनी सांगितले की अल्पशा आजारपणानंतर त्यांचे निधन झाले आणि याबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

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