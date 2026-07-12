Lindsey Graham Death : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विश्वासू खासदाराचे निधन, भारताला दिली होती ५०० टक्के टॅरिफची धमकी

Who Was Lindsey Graham? Political Career Overview : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विश्वासू खासदार लिंडसे ग्रॅहम यांचे वयाच्या ७१ व्या वर्षी निधन झाले. ते मागील काही दिवसांपासून आजारी होते. त्यांच्यावररुग्णालयात उपचार सुरू होते.ग्रॅहम दक्षिण कॅरोलिनाचे सिनेटर म्हणून काम पाहिले होते. एका रिपब्लिकन नेत्याने त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला; त्यांनी सांगितले की अल्पशा आजारपणानंतर त्यांचे निधन झाले आणि याबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त केला आहे. .डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अत्यंत जवळचे असलेल्या लिंडसे यांनी काही दिवसांपूर्वीच कीव्हला भेट दिली होती. त्या भेटीनंतर ते सार्वजनिक ठिकाणी फारसे दिसले नाहीत. त्यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली होती. तसेच, चीनच्या मध्यस्थीने युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्ध थांबवता येऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले होते. व्लादिमीर पुतिन यांनी वाटाघाटींमध्ये सक्रिय सहभाग घेतल्यास हे युद्ध लवकर संपू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते..Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.भारताला ५००% शुल्क आकारण्याची धमकी लिंडसे ग्रॅहम हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचे कट्टर समर्थक होते. त्यांनी अनेकदा भारतावर ५००% शुल्क (टॅरिफ) आकारण्याची धमकी दिली होती, मात्र नंतर त्यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे कौतुक करण्यास सुरुवात केली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा संदेशही प्रभावी ठरेल असे दिसते. अमेरिकेशी निष्ठावान राहण्याचे महत्त्व अनेक राष्ट्रांना पुन्हा विचारात घेण्यास ट्रम्प यांनी भाग पाडले, असेही त्यांनी नमूद केले होते..२००२ मध्ये पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवड लिंडसे ग्रॅहम यांची २००२ मध्ये पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवड झाली होती. त्यानंतर २००८, २०१४ आणि २०२० मध्ये त्यांची पुन्हा निवड झाली. २०१९ ते २०२१ या काळात त्यांनी सिनेटच्या न्यायविषयक समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी वकिली केली होती आणि त्याआधी ते हवाई दलात कार्यरत होते..भारताबाबत कठोर भूमिका लिंडसे ग्रॅहम यांनी भारताबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली होती. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले नाही, तर अमेरिका भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करेल, असेही त्यांनी म्हटले होते. भारत रशियाला मदत करत आहे आणि असे केल्याबद्दल त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे भाष्य त्यांनी केले होते. गेल्या महिन्यात इराणबाबत बोलताना ते म्हणाले, "हॉर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यास परवानगी देण्याबाबत इराणशी करार झाला आहे, हे ऐकून मला आनंद झाला. इराणचा अणुकार्यक्रम आणि इतर बाबींशी संबंधित आगामी वाटाघाटींवर मी बारकाईने लक्ष ठेवेन. या कराराबाबतचा इराणचा दृष्टिकोन अमेरिकेच्या वाटाघाटी करणाऱ्या पथकाने केलेल्या दाव्यांपेक्षा वेगळा असल्याचे दिसून येत असल्याने मला काहीशी चिंता वाटत आहे." असे ग्रॅहम म्हणाले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.